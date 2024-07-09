Iron Maiden'in vokalisti Bruce Dickinson İstanbul'da konser verecek
Iron Maiden'in vokalisti Bruce Dickinson, yeni solo albümü "The Mandrake Project"in Avrupa Turnesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez konser verecek.
Iron Maiden'in vokalisti, yazar, müzisyen ve iş insanı Bruce Dickinson, 19 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta dinleyicilerle buluşacak.
Pilotluk, yapımcılık ve eskrim sporculuğu da yapan rock yıldızı, yeni solo albümü "The Mandrake Project"in Avrupa Turnesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez konser verecek. Dickinson'a konserde, gitarda Roy Z, davulda Dave Moreno, basgitarda Tanya O'Callaghan, klavyede ise Mistheria eşlik edecek.
Konserin açılışını Cenk Durmazel'in solistliğini üstlendiği Malt grubu yapacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!
- Bu kez konfederasyonlar devrede!