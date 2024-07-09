Iron Maiden'in vokalisti Bruce Dickinson İstanbul'da konser verecek

Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:40

Güncelleme: 09.07.2024 - 11:47

Iron Maiden'in vokalisti, yazar, müzisyen ve iş insanı Bruce Dickinson, 19 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta dinleyicilerle buluşacak.

Pilotluk, yapımcılık ve eskrim sporculuğu da yapan rock yıldızı, yeni solo albümü "The Mandrake Project"in Avrupa Turnesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez konser verecek. Dickinson'a konserde, gitarda Roy Z, davulda Dave Moreno, basgitarda Tanya O'Callaghan, klavyede ise Mistheria eşlik edecek.

Konserin açılışını Cenk Durmazel'in solistliğini üstlendiği Malt grubu yapacak.