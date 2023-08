Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain, felç geçirdiğini açıkladı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 15:42

Güncelleme: 04.08.2023 - 15:42

Gerçek adı Michael Henry McBrain olan 71 yaşındaki müzisyen, Instagram paylaşımında hastalıkla mücadelesini hayranlarına anlattı. Şu anda yüzde 70 iyileştiğini söyleyen rock yıldızı, performansından endişe duyduğu için hayranlarına hastalığı hakkında bilgi vermek istediğini belirtti.

T24'ün aktardığına göre, daha iyi durumda olduğunu doğrulayan bir video paylaşan McBrain, sağlık sorunlarını ayrıntılarıyla anlatan uzun bir yazı da yazdı.

"Bugün sizlere yazmamın sebebi, yaşadığım çok ciddi bir sağlık problemini sizlere bildirmek" diyen müzisyen, "Ocak ayında felç geçirdim Tanrıya şükür, TIA (Trans İskemik Atak) olarak adlandırılan küçük bir felçti" diye yazdı.

"Beni felç etti... Karım, Rebecca ve ailemin sevgisi ve desteğiyle, doktorlarım, özellikle Julie (rehabilitasyon terapistim) ve Maiden ailemin sevgisi ve desteğiyle yüzde 70'e yakın iyileşebildim" diyen McBrain, "Esas olarak işimi yapmakla ve yüzde 100 zindeliğe kavuşmaya odaklanmakla ilgilendiğim için, bunu daha önce değil şimdi size bildirmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Henüz tam iyileşmedim ama Tanrı'nın lütfuyla haftalar geçtikçe daha iyi ve daha güçlü oluyorum" diyen ünlü müzisyen, "Şimdiye kadarki en harika ve büyülü turne için hepinize teşekkür ederim, hepiniz çok harikaydınız" dedi.

Iron Maiden'ın menajeri Rod Smallwood, kendisinin ve diğer grup üyelerinin, iyileşmesi sırasında yapmayı başardığı her şey için Nicko McBrain ile "çok gurur duyduklarını" söyledi.

"HEPİMİZ ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Smallwood, "Grup üyeleri ve bana göre Nicko'nun felç geçirdiğinden beri başardığı şey inanılmaz bir inanç ve irade gösterisi. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. O sıkı çalıştı ve iyileşmeye odaklandı" diye konuştu.

Iron Maiden 1975 yılında Leyton'da bas gitarist ve şarkı yazarı Steve Harris tarafından kuruldu. Dünya çapında büyük başarı elde eden grup, 1980'li yılllar boyunca bir dizi platin ve altın albüm çıkardı. Onlardan biri olan "The Number of the Beast", tüm zamanların en popüler heavy metal albümlerinden biri olarak kabul ediliyor.