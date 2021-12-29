İş Sanat 2022’ye hızlı giriyor

29 Aralık 2021 Çarşamba, 15:34

Pandeminin kültür sanat dünyasına getirdiği belirsizlik bir yandan devam ededursun Türkiye’nin köklü sanat kurumlarından İş Sanat 2022’de fiziksel etkinliklerle sanatseverleri motive edecek gibi görünüyor.

FATİH ERKOÇ’LA CAZ GECESİ

Ocak ayının ilk konseri caz denince Türkiye’de akla gelen ilk vokallerden Fatih Erkoç’un sahne alacağı dinleti olacak. 6 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’daki konserde Erkoç’a Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superban eşlik edecek. Konserde ayrıca Amerikan caz müziğinin sevilen şarkılarının seslendirileceği konserde başarılı caz vokallerinden Selen Beytekin de Fatih Erkoç’la birlikte sahnede olacak. Son bir not; oldu da konsere gelemediniz, seyircili olarak kaydedilen konseri tamamını, 13 Ocak Perşembe gününden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından da izleyebilirsiniz.

KENAN DOĞULU VE LAHZA CAZ ŞARKILARI İLE SAHNEDE

Ocak ayının bir diğer konseri ise Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi Lahza ile Kenan Doğulu’yu aynı sahnede buluşturacak. Bilenler bilir, ilk albümleri ile sadece Türkiye’de değil dünyada da yankı getiren Lahza, doğaçlama temeline oturttukları müzikleri ve melodik yapının ağır bastığı besteleriyle günümüz caz müziğinin önemli projelerinden biri. İkilinin kendi albümlerinden parçaları Kenan Doğulu ile birlikte yorumlayacağı konserde elbette Doğulu’nun sevilen parçaları da caz trio yorumuyla dinleyiciyle buluşacak. Bu sürprizi bol konserin tarihi ise 28 Ocak; mekan yine Maximum Uniq Hall.

ÇEVRİM İÇİ KLASİK MÜZİK ZİYAFETİ

İş Sanat çevrim içi etkinliklere 2022’de de devam ediyor elbette. Ocak ayının bir başka ilginç konseri de çevrim içi yayınlanacak olan Milli Reasürans Oda Orkestrası konseri. Orkestra şefi Hakan Şensoy yönetimindeki konserin solistleri Orçun Civelek (klarnet) ve Cem Sevgi (trompet) olacak. Johann Baptist Georg Neruda, Daniel Wolf, Johann Caspar Ferdinand Fischer’in eserlerinden oluşan bir repertuvarın yer aldığı konser 20 Ocak Perşembe saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.

RADYO TİYATROSU SEVER MİSİNİZ?

Belki geçmişte kalan nostaljik bir keyif gibi gelebilir ama Radyo Tiyatrosu konsepti özellikle çevrimiçi teknolojinin son yıllardaki atağıyla belki de eskisinden daha popüler hala geldi. İş Sanat da bu konsepte uzak kalmadı ve Yaşar Kemal’in “Tek Kanatlı Kuş” adlı eserini farklı bir Radyo Tiyatrosu formatına uyarladı. Sahne üzerinde canlandırılacak olan ve Youtube üzerinden yayınlanacak “Tek Kanatlı Bir Kuş”u sahneye uyarlayan ise Mehmet Birkiye. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in hikâyeyi seslendireceği oyuna Cengiz Özkan da bağlamasıyla eşlik edecek. Eserin ilk gösterimi 17 Ocak’ta olacak.

ANTİK SİKKELERDEN KRİPTO PARAYA UZANAN SERGİ: ZAMANIN HAZİNESİ

Seramik sanatçısı Soner Genç’in, Antik çağlardan günümüze para örneklerini seramikten tasarlayarak bir araya getirdiği “Zamanın Hazinesi” başlıklı sergi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide Antik dönem sikkelerinden Reşat altınına, erken Cumhuriyet döneminden bugünün kripto paralarına kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bazı para örneklerinin seramik uygulamaları yer alıyor. Zamanın Hazinesi sergisi 6 Mart 2022’ye kadar ziyaret edilebilir.