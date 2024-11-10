İş Sanat sezonu Pekinellerle açtı

Yayınlanma: 10.11.2024 - 13:51

Güncelleme: 10.11.2024 - 13:51

Bu özel açılış konseri, L. Bernstein’ın 1956’da bestelediği ve alışılmadık bir şekilde sonat formunda yazılan Candide Uvertürü ile başladı. Ardından yılların konser piyanisti olmanın olgunluğuyla Güher ve Süher Pekinel, F. Poulenc’in 1927-28 yıllarında iki piyano için yazdığı Re minör konçertosunu çaldılar. Ardından da bis parçası olarak vurmalı çalgı grubu eşliğinde D. Milhaud'un "Scaramouche Suite Op. 165b" eserini seslendirdiler. Konser Beethoven 7. Senfoni'nin muhteşem yorumuyla sona erdi.

İş Sanat konserleri: 22 Kasım'da Zuhal Olcay’ın, 26 Kasım'da caz üçlüsü Alfredo Rodriguez Trio, 5 Aralık Perşembe akşamı ise ünlü şef ve klavsenci Christophe Rousset yönetimindeki Les Talens Lyriques barok topluluğu ile devam edecek.

PARLAYAN YILDIZLARIN 25. SEZONU BAŞLIYOR

Genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri 25. sezonda da devam ediyor. Genç sanatçılarımızı seyirciyle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri, 11 Kasım Pazartesi saat 20.30’da Güneş Tunçkıran (piyano) ve Yağmur Bakar’ın (şan) performansları ile başlayacak.