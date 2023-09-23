İş Sanat’ın açılışı 100. yıla özel
İş Sanat, yeni konser sezonunu Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak üzere orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde tenor Murat Karahan’ın 100. Yıl Gala konseriyle 2 Kasım Perşembe günü açıyor. Kasım ayından haziran ayına kadar sürecek bu sezonda, yine birçok yerli ve yabancı sanatçı İş Sanat sahnesine konuk olacaklar.
İş Sanat, yeni sezonunu bir basın toplantısıyla tanıttı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, yaptığı konuşmada, “Bir taraftan İstanbul ve Ankara’daki müzelerimizde devam eden Yaşasın Cumhuriyet sergimizin gördüğü yoğun ilginin, diğer taraftan 29 Ekim’de Beyoğlu’nda ziyarete açılacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin mutluluğuyla bizim için unutulmaz bir sezona başlıyoruz” dedi.
(Defne Turaç)
‘SEZONUMUZ BİTMİYOR’
Konuşmasına geçen sezonun konser ve etkinliklerini anlatarak başlayan sanat yönetmeni Defne Turaç sözlerini “İş Sanat’ta uzun bir süredir, sezonun hiç bitmediğini hatırlatmak isterim. Her yıl etkinlik mekânlarımızı çeşitlendirerek, yaz kış daha fazla seyirciye ulaşmak hedefiyle çalışıyoruz. Cuma İş Çıkışı konserlerimiz, Antik Sahne ismini verdiğimiz etkinliklerimiz ve YouTube kanalımızda sürdürdüğümüz yayınlarımızla sanatseverlerin karşısındayız” diye sürdürdü.
ÖNEMLİ İSİMLER
İş Sanat sahnesinin klasik konserlerine Kronos Quartet’ten Aleksey Igudesman’a, Giuliano Carmignola’dan Timothy Chooi’ye önemli isimler konuk oluyor. Caz ve dünya müziğinin yıldızları Luz Casal ve Cécile McLorin Salvant da İş Sanat’ın konser programında yer alıyor. Parlayan Yıldızlar’ın genç isimlerinden şiir dinletilerine, türkülerden Viyana valslerine renkli bir sezon yine sanatseverleri bekliyor.
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