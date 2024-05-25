İş Sanat'ta Tango severler buluştu
Broadway gibi ünlü sahnelerde gösteriler sergileyen tango dans topluluğu ve orkestrası “Forever Tango”, 23 Mayıs'ta ilk kez çıktığı İş Kuleleri Sahnesi'nde Arjantin’in tutkulu müziğini ve dansını sergiledi.
Tango ve dansseverleri buluşturan gecede Luis Bravo yönetiminde, 12 dansçı ve 9 müzisyen tangonun doğup yükselişinin hikâyesini müzik ve dans aracılığıyla anlattı. Tangoyla İş Kuleler Salonu'ndaki gösterileri noktalayan İş Sanat, bankanın 100. yılı kutlamaları bağlamında büyük projelere imza attığı 24. sezonunu 28 Mayıs akşamı 20.30’da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek gala konseriyle kapatacak.
GALA KONSERİNDE DOMİNGO, STİKHİNA VE KARAYAN
Türkiye İş Bankası’nın 100. yılına özel bu gala konserinde üç ünlü şan yıldızı Plácido Domingo, Murat Karahan ve Elena Stikhina aynı sahneyi paylaşacak.
Konserde şancılara şef Carlo Tenan yönetimindeki Türkiye'nin en istikrarlı yükselen topluluğu Borusan Holding'in kurduğu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.
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