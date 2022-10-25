İş Sanat'ta "Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları" sergisi

25 Ekim 2022 Salı, 21:51

İş Sanat, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle İstanbul'da Türkiye İş Bankası Müzesi ile Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde "Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları" başlıklı sergilerini sanat ve tarihseverlerle buluşturacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, sergilere Cumhuriyet'in kuruluş döneminden kalan aile yadigarlarıyla katkı sağlamaya davet ediliyor.

Atatürk döneminin üretim ve sosyal hayatını yansıtan fotoğraflar, kartpostallar, belge ve nesneler, madalyon, rozet gibi anı objeleri ya da Türkiye'de o dönemde üretilen yerli mallardan örneklere sergilerde yer verilebilir.

Serginin küratörlüğünü, 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, ticari denizcilik ve deniz işletmeciliği tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Koraltürk üstleniyor.

İstanbul ve Ankara'daki sergilere hatıralarla katkıda bulunmak isteyenler "www.issanat.com.tr" üzerinden detaylı bilgi alabilir.