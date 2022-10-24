Berlin'de Türk geleneksel sanatları sergisi açıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de sanatçı Suna Koçal'ın minyatür, ebru, katı ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi açıldı.
Berlin'de Türk geleneksel sanatları sergisi açıldı. "Hiçbir karşılaşma tesadüf degildir" temasıyla Türk geleneksel sanatlarını tanıtmayı amaçlayan sergiye Berlin'deki Türkler yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunun desteğiyle Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan sergide minyatürler, dalgalı ve kaplan gözlü ebruların yanı sıra diğer eserler yer aldı.
Sergiyi görmeye gelen sanatseverlere lavanta keseleri hediye edildi.
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