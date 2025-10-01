İsmail Altınok anısına karma sergi

Ankara’da sanatseverler, Türk resim sanatının usta isimlerinden İsmail Altınok’un 100. doğum yılına özel düzenlenecek anma sergisinde buluşacak. “İsmail Altınok 100 Yaşında - Anı Sergisi” başlığıyla açılacak karma sergi, 6 Ekim’de saat 17.00’de İsmail Altınok Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Sergi kapsamında, Türkiye’nin önde gelen ressam ve sanatçılarının eserleri bir araya gelecek. Atila İlkyaz, Ayla Aksoyoğlu, Bünyamin Balamir, Cafer Tabak, Cebrâil Ötgün, Celal Binzet, Cengiz Savaş, Cezmi Orhan,Erdal Ateş, Gülsen Erdoğan, Güzin Arısoy, Habip Aydoğdu, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Himmet Gümrah, Hüseyin Şah Budak, Hüseyin Yıldırım, İmren Erşen, İmren İyem, Mehmet Ali Doğan, Monad Balkan, Nurtaç Özler, Saadet Gözde, Şekip Oğuz, Serap Etike, Şükran Pekmezci, Tayyar Eren, Vural Yurdakul, Zahide Yükseler ve Zülfikar Sayın gibi birçok sanatçı eserleriyle sergide yer alacak.

Altınok’un sanat anlayışına ve Türk resmine katkılarına saygı niteliği taşıyan sergi, 31 Ekim 2025’e kadar gezilebilecek. Sergi her gün 14.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Galeri cumartesi ve pazar günleri ise ziyarete kapalı olacak.