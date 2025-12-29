İsmet İnönü'yü üç kuşak ailesi Üsküdar'da anlattı

Üsküdar Belediyesi, Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı ve Lozan kahramanı İsmet İnönü’nün ölümünün 52. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir panele ev sahipliği yaptı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla düzenlenen “İsmet İnönü’yü Üç Kuşak Ailesi Anlatıyor” başlıklı programda, İnönü ailesinin üç kuşak temsilcisi İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Gülsün Bilgehan ve Zeynep Bilgehan İsmet İnönü’yü anlattı.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra, İBB 2. Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Ali Aral, Sennur Münir İmre, Aslı Kıraç, Sevinç İnönü, Eren İnönü, Hayri İnönü, Nazlı İnönü, Ali Alpar ve eşi, Berna Tokat, Esra Tokat, Latife Boyner ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yaptığı açılış konuşmasında böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın gururunu dile getirdi. Konuşmasında İsmet İnönü’nün tarihsel rolü ve Cumhuriyet’e kattığı değerlere dikkati çeken Dedetaş, onun demokrasi ve bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurgulayarak, “Ölümünün 52. yılında saygıyla andığımız İsmet İnönü; asker, devlet adamı ve Cumhurbaşkanı kimliğiyle çok iyi tanıdığımız bir tarihî şahsiyet. O, Cumhuriyet’in zor zamanlarında sorumluluk almış, savaşların yükünü omuzlamış bir kuşağın temsilcisi; barışı, hukuku ve demokratik geçişi önceleyen bir siyasi aklın simgesidir. Türkiye’nin çok partili hayata geçişinde gösterdiği irade, bugün hala üzerinde düşünmemiz gereken güçlü bir demokrasi dersidir. İsmet Paşa, 102. yıl dönümünü kutladığımız Lozan Barış Anlaşması’nın imzalanması sürecinde gösterdiği dirayet ve bağımsızlığımızın teminat altına alınmasındaki rolüyle de Cumhuriyet tarihimizin en özel figürleri arasında yer alıyor.” şeklinde konuştu. Dedetaş konuşmasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı, CHP Onursal Genel Başkanı ve akademisyen Erdal İnönü’yü de andı.

TÜRK MİLLETİNİN VEFASI

Moderatörlüğünü Tayfun Gürkaş’ın yaptığı panelde konuşan Gülsün Bilgehan ise İsmet İnönü’nün 52 yıl önce gerçekleşen cenaze törenine ilişkin anılarını paylaşarak, 52 yıl önce İsmet İnönü’nün naaşını taşıyan top arabasının yanında yer alan dönemin Harbiye öğrencilerinin, aradan geçen yıllara rağmen, aileleriyle birlikte iki gün önce Anıtkabir’de gerçekleşen İsmet İnönü’yü Anma törenine katılarak bu anıyı yaşatmaya devam ettiklerini aktardı.

Konuşmasının devamında Türk milletinin vefasına vurgu yapan Gülsün Bilgehan, “Kendisine hizmet edenleri unutmayan bir millet var. İsmet Paşa’ya, Mustafa Kemal’e ve yol arkadaşlarına baktığımızda; o müthiş irade ve büyük mücadele azmi bizi bugünlere getiren ve hâlâ o ilkeleri yaşatmamızı sağlayan en büyük güçtür” şeklinde konuştu.

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’ye ilişkin özellikle Pembe Köşk’te yaşadığı anılarını paylaşarak dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Atatürk’ün yakınında büyüyen bir çocuk olduğunu belirten Toker, Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

'DAHA İYİ ANLAMAK GEREKİYOR'

Cumhuriyet’in ilanının onuncu yılında henüz üç yaşında olduğunu anlatan Toker, Pembe Köşk’ün bahçesinde yaşadığı bir anıyı şu sözlerle aktardı: “Atatürk’ün yanında olan, yakınında olan küçük bir çocuk olarak büyüdüm. Kendimle gurur duyuyorum. Cumhuriyet’in ilk on yılında doğan bir çocuğum. Cumhuriyet’in onuncu yıl dönümünde üç yaşındaydım. Pembe Köşk’ün bahçesine gazeteciler gelmişti; ilk kez Türkiye belgeseli çekiliyordu. Babam beni kucağına almıştı. Üç yaşındayken, babamın kucağında Cumhuriyet’in hikâyesini ve heyecanını o yaştan itibaren duymaya başladım.

İsmet İnönü’nün torunu Zeynep Bilgehan, İsmet Paşa’nın her geçen gün daha iyi anlaşılması ve anlatılması gerektiğini vurgulayarak, yüz yıl sonra doğmuş bir torun olarak dedesinin hayatına duyduğu merakı dile getirdi. Bilgehan, kendi yaşamıyla tarihsel bir karşılaştırma yapmanın kendisi için çok etkileyici olduğunu ifade etti.

Program Başkan Dedetaş’ın ve İBB 2. Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ’ın katılımcılara çiçek takdimiyle sona erdi.