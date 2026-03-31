İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nin 50’ncisi, düzenlenen törenle sahiplerine sunuldu: Yarım asırlık gurur

50. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nin kazananları ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi Sahnesi’nde yapılan ödül törenine tiyatro dünyasından çok sayıda davetlinin yanı sıra gazetemizin yazarları Ayşe Emel Mesci ve Bedri Baykam ile İsmet Küntay ödülü sahibi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı. Bedri Baykam’a törende “yurtiçinde ve dışında sanata yaptığı katkılar nedeniyle” Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü sunuldu.

ONUR ÖDÜLÜ HAYATİ ASILYAZICI’NIN

Yılın onur ödülünü gazeteci, yazar, eleştirmen Hayati Asılyazıcı, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un elinden aldı. Başbuğ ödül öncesi yaptığı konuşmada, “Bugünkü dünyayı iki cümleyle anlat deseniz: Kurumlar ve kurallar yozlaşıyor, değer kaybediyor, sonuçlarını da zaten görüyoruz derim. Mustafa Kemal Atatürk’ün çok bir sevdiğim Cumhuriyet tanımı vardır: “Cumhuriyet bir kurumsallaşmadır” der. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri de bir kurumsallaşma örneği olarak karşımıza çıkıyor. Başta Hayati Asılyazıcı’ya teşekkür ediyorum. Asılyazıcı, Cumhuriyetin birinci neslinin temsilcisidir, bu çok önemli” dedi.

Asılyazıcı ise ödül konuşmasında “İlker Başbuğ’dan ödülü almak büyük onur. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yılın en iyi erkek oyuncu ödülü ise 7 Tepe İstanbul Oyuncuları yapımı, Erkan Çelikol’un yazıp yönettiği “Sabahattin Ali-Yol ve Ötesi” adlı oyundaki “Kamyoncu Ali Ertekin” rolüyle oyuncu yazar Orhan Aydın’a verildi.

Aydın, “Aydınlık kazanır, karanlıklar gider. Yüz yılını devirmiş ve inadına ayakta duran Cumhuriyet yeniden kazanır. Ne zaman ne olacağına yine liyakatli insanlar karar verir, Cumhuriyet yoluna devam eder” sözleriyle büyük alkış aldı. 2024-2025 tiyatro döneminde sahnelenen oyunlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda ödül alacak kurum ve kişiler, Hayati Asılyazıcı’nın kurucu seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Seda Demirel, Mehmet Erhan Sar’dan oluşan “İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu” tarafından belirlendi.

ÖDÜLLER

- Yılın Onur Ödülü: Hayati Asılyazıcı

- Yılın Emek Ödülü (Kadın): Deniz Gökçer

- Yılın Emek Ödülü (Erkek): Ragıp Yavuz.

- Yılın Nadide Küntay Özel Ödülü: (Oyuncu, yönetmen, “Tiyatro Ayna” kurucusu, devlet sanatçısı) Dilek Türker.

- Yılın Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü: Bedri Baykam.

- Yılın En İyi Oyun Yazarı Ödülü: (“Proje No2” yapımı “Büyük Plan” adlı oyunla yönetmen-oyuncu-yazar) Onur Duru.

- Yılın En İyi Yapım Ödülü: Tiyatro Seyirlik ve Mi Entertainment ortak yapımı, Eric Emmanuel Schmitt’in yazdığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği Ziyaretçi adlı oyun.

- Yılın En İyi Yönetmen Ödülü: “Tiyatro Keyfi” yapımı, Kemal Başar’ın yönettiği, müziklerini yaptığı “Kaktüs Çiçeği” ve yönetip oynadığı “Cyrano Rock” adlı oyunlarda yaptığı avangart rejilerle Kemal Başar.

- Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: “Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları” ortak yapımı, Heiner Müller’in Yazdığı, Hilal Ceylan’ın dilimize çevirdiği, Ayşe Emel Mesci’nin sahneye koyduğu “MEDEA MATERIAL” adlı oyundaki Medea rolüyle Sükun Işıtan’a.

- Yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: “7 Tepe İstanbul Oyuncuları” yapımı, Erkan Çelikol’un yazıp yönettiği “Sabahattin Ali-Yol ve Ötesi” adlı oyundaki Kamyoncu Ali Ertekin rolüyle Oyuncu-Yazar Orhan Aydın’a.

- Yılın En İyi Uyarlama Ödülü: “Atlas Tiyatro Araştırmaları” yapımı Murat Menteş’in “Dublörün Dilemması” isimli romanından Sercan Özinan’ın uyarladığı ve yönettiği “Dublörün Dilemması” adlı oyuna.

- Yılın En İyi Müzikal Oyun Ödülü: “Çiğdem Tunç Tiyatrosu” yapımı “Kanlı Nigâr” adlı oyuna

- Yılın En İyi Tek Kişilik Oyun Ödülü: Okday Korunan’ın yazıp yönetip oynadığı “Nazım’ın Kedisi” adlı tek kişilik oyuna

- Yılın İsmet Küntay Özel Ödülü: “Tiyatro Ahenk” Yapımı, Ersin Doğan’ın yazdığı, Selena Demirli’nin yönettiği, “Şairler Mezarlığı” adlı oyuna.

- Yılın En İyi İstanbul Dışı Tiyatro Ödülü: “Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları” yapımı, Henrik İbsen’in yazdığı, Yılmaz Öğüt’ün dilimize çevirdiği, Volkan Sarıöz’ün sahneye koyduğu (Hedda Gabler) adlı oyunla “Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları”na.

- Yılın İnteraktif Doğaçlama Tiyatro Ödülü: “istanbulimpro” yapımı “Çehov’un yazmadığı Oyunlar-Olay Rusya’da geçiyor” adlı yapımdaki performansları nedeniyle “istanbulimpro” ya.