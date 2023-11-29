İspanyol diva Luz Casal ‘Las Ventanas de mi Alma’ turnesi ile İş Sanat’ta: Albüm bir gizem!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

Pedro Almodovar filmi “Yüksek Topuklar” için kaydettiği Augustin Lara klasiği “Piensa En Mi (Beni Düşün)” şarkısıyla ve “La Pasion” ile platin plak satışlarını geride bırakan Luz Casal, Best Of albüm çalışması “Un Ramo De Rosas (Bir Gül Demeti)” ile de en çok satanlar arasına girmişti.

“Gracias A la Vida”, “Historia De Un Amor”, “Amado Mio” gibi klasik şarkılara getirdiği yorumlarla bilinen Casal, 2017 yılında Dalida’nın en güzel şarkılarını derlediği “Luz Casal Chante Dalida” albümünü yayımladı. 2019’da “Morna” şarkısını yayımlayan sanatçı, Mayıs 2022’de Galiçya Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşliğinde CD ve DVD olarak yayımlanan “Solo esta Noche” canlı konser kaydı ve son albümü “Las Ventanas de mi Alma”yı dinleyici ile buluşturdu.

Casal ile müziğini ve ülkemizi konuştuk.

Kariyerinizin en başarılı albümü benim takip ettiğim kadarıyla “Como la flor prometida”, bu albüm sizin kariyerinizde nasıl bir yer tutuyor ve işin sırrı neydi?

Bir albümün ne kadar başarılı olabileceği ya da ne kadar az ilgi görebileceği her zaman bir gizemdir aslına bakarsanız. Ben bunun, önceki birkaç albümden sonra insanların benimle ilgili sahip olduğu imaja ya da sahnedeki duruşuma ve performansıma bağlı olduğunu düşünüyorum. Bence sırrı bu.

GERÇEK BİR OLAY...

“Historia de un amor” benim en çok dinlediğim şarkınız, bana hüzün, coşku ve özlemi hissettiriyor. Bu şarkının hikâyesini sizden dinlemek isterim.

Şarkının gerçek bir olaya dayanması, ona harika bir duygu veriyor, hüzünlü bir hikâye ama aynı zamanda büyük bir aşkın anlatımı. İnsanların büyük çoğunluğunun, bizim bir zamanlar yaşadıklarımızı yansıtıyor.

Konserde izleyicileri ne gibi sürprizler bekliyor?

İzleyicilere birçok sürpriz, birçok duygu, çeşitli tür ve tarzlarda şarkılar sunmayı ve her şeyden önce keyifli ve mümkünse unutulmaz bir zaman geçirmeyi umuyorum.

İSTANBUL VE ZITLIKLAR!

İstanbul’da yakın zamanda konser vereceksiniz, İstanbul hatta Türkiye hakkında neler biliyorsunuz? Nasıl görünüyor ülkemiz uzaktan?

Birkaç yıl önceki ilk seyahatimden bu yana güzelliğinden ve sokaklardaki hareketli yaşamdan çok etkilendim. Öte yandan, bu şehirde sevdiğim pek çok şey var: sunduğu zıtlıklar. Ben gözlemci bir insanım ve kısa bir süre için bile olsa bu şehirde bulunmak bana her zaman çok fazla eğlence ve bilgi sunuyor.

‘ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE İÇİN NE İFADE ETTİĞİNİ BİLİYORUM’

Ülkemizde yakın zamanda konser vereceksiniz ve biz bu yıl ülkemizde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Atatürk ve Cumhuriyete dair bir bilginiz var mı?

Elbette Atatürk’ün Türkiye ve halkı için kim olduğunu ve ne ifade ettiğini biliyorum. Tarihi seviyorum ve bu da bu ülkenin geçmişi ve bugünü hakkında daha fazla bilgi edinmek istememe yardımcı oluyor.

DESTEKLENEN PROJELER TARTIŞMAYA AÇILIYOR





Salt Araştırma Fonları’yla 2023 yılında desteklenen projeler, 8 Aralık Cuma günü 14.00-18.00 saatlerinde Salt Beyoğlu, Açık Sinema’da herkesin katılımına açık bir programla konuşulacak. Seçici kurul üyelerinden Prof. Dr. Gülhan Balsoy (Bilgi Üniversitesi), Doç. Dr. Ayşe Erek (Kadir Has Üniversitesi) ve Doç. Dr. Bilge İmamoğlu’nun (TED Üniversitesi) moderatörlüğündeki oturumlarda araştırmacılar, çalışmalarının yöntem, süreç ve verilerine ilişkin sunumlar yapacak. Salt bu yıl, Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası sanat, mimarlık ve tasarım alanlarına odaklı 98 başvuru arasından seçilen altı projeye fon sağladı. 2023 yılı proje sunumlarına ve ilk on yılda desteklenen araştırmaların çıktılarına ilişkin ayrıntılı bilgi için: saltonline.org.