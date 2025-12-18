İstanbul 2026'da ünlü rock müzisyenleri ağırlayacak

İstanbul, gelecek yıl Patti Smith, Chris Isaak ve BEAT projesi kapsamında dünyaca ünlü müzisyenleri konuk edecek.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, rock müziğin tanınmış isimleri 2026 yılında İstanbul'daki farklı mekanlarda müzikseverlerle buluşacak.

Kariyeri boyunca "Because the Night" ve "People Have the Power" gibi şarkılara imza atan, "Just Kids" kitabıyla edebiyat dünyasında da yer edinen Patti Smith, uzun bir aranın ardından 17 Mayıs 2026'da Bonus Parkorman'da sahne alacak.

Smith'e sahnede, uzun yıllardır birlikte çalıştığı Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan ve Jackson Smith'ten oluşan grubu eşlik edecek. Konserde sanatçı, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra şiirsel performanslarından da bölümler sunacak.

CHRİS ISAAK HARBİYE'DE SAHNEYE ÇIKACAK

"Wicked Game", "Blue Hotel" ve "Baby Did a Bad, Bad Thing" gibi şarkılarıyla tanınan Chris Isaak, 20 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Grammy adaylığı bulunan, şarkıları "Eyes Wide Shut" ve "Blue Velvet" gibi filmlerde kullanılan Isaak, 40 yılı aşan kariyerindeki eserleri seslendirecek.

BEAT PROJESİ İSTANBUL'A GELİYOR

Eski King Crimson üyeleri Adrian Belew ve Tony Levin ile gitarist Steve Vai ve Tool grubunun davulcusu Danny Carey'nin yer aldığı "BEAT" projesi ise 11 Temmuz 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Grup, King Crimson'ın 1980'li yıllara damgasını vuran "Discipline", "Beat" ve "Three of a Perfect Pair" albümlerini modern bir yorumla sahneye taşıyacak.

Konserlerin biletleri, Biletinial platformunda satışa sunuldu.