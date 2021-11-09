İstanbul AKM’de Atatürk’ü Anma Konserleri

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası saat 20.00’de şef Gürer Aykal yönetiminde tamamı Türk bestecilerinin eserlerinden oluşan konserle Mustafa Kemal Atatürk’ü anacak. Konserin solistleri genç yıldızları Bahar Erünsal (keman) ve Ülker Tümer (viyolonsel) ile şefleri Masis Aram Gözbek yönetiminde Magma Filarmoni Korosu.

Konserde Cumhuriyetin ilk büyük bestecileri H. Ferit Alnar’ dan “İki Dans”; U. Cemal Erkin’den “Senfonik Bölüm”; A. Adnan Saygun’ dan “ Bir Orman Masalı’ ndan Seçkiler”; C. Reşit Rey’ den “Andante ve Allegro” ile N. Kazım Akses’in “İdil” eserleri seslendirilecek.

‘MAVİ GÖZLÜ MUCİZE’

İstanbul Devlet Opera Balesi’nin (İDOB) Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle hazırladığı Atatürk’ü Anma programı “Mavi Gözlü Mucize” 10 Kasım saat 15.00’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi’ nde gerçekleşecek.

Kurgu ve rejisini Orhan Kurtuldu’nun, dekor tasarımını Arzu Özdemir’ in, ışık tasarımını Kaan Eman’ın yaptığı anma etkinliğinde İDOB sanatçıları Esra Abacıoğlu Akcan, O. Serkan Bodur, Jaklin Çarkçı, M. Murat Güney, Bülent Külekçi ve Gökhan Ürben besteci piyanist Aydın Karlıbel ve klarinet virtüözü Ecesu Sertesen eşliğinde G.Puccini, G. Bizet, A. Adnan Saygun, C. Reşit Rey, M. Sun, A.Karlıbel, İ.H. Elçioğlu’nun bestelerini ve anonim türkülerimiz; “Yemen”, “Çanakkale”, “Efem” ve “Ah Bir Ataş Ver”i seslendirecekler.

A. Karlıbel’in ‘Kasımpatları’ eserinin ilk seslendirilişinin de olacağı programda baş balerin N. Melike Manav, koreografisini Ebru Cansız’ın yaptığı müziğini anonim bir türkü olan “Manastır”dan A.Karlıbel’ in düzenlediği “İlk Aşk” eserini sahneleyecek ve anlatıcılar tiyatro sanatçıları Orhan Kurtuldu ile Duygu Urhan eşliğinde Atatürk belgeseli gösterilecek.