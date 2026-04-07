İstanbul bu hafta birçok etkinliğe sahne olacak

İstanbul, bu hafta sergi, konser ve tiyatro oyunlarından oluşan geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 7-12 Nisan'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Vanda Dayı", 7-10 Nisan'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Callback", 9-11 Nisan'da Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Aşık Veysel", Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Edebi Barış" oyununu sahneleyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Johann Wolfgang von Goethe'nin başyapıtı "Faust"u 10 ve 11 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda izleyicinin beğenisine sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 8-11 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Köpek Kalbi", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Tartuffe", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "İkinci Perdenin Başı", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Yatak Odası Komedisi", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi", Ümraniye Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yoldan Çıkan Oyun" ile 11 Nisan'da FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Sevgili Yelena Sergeyevna" oyununu sergileyecek.

BU HAFTANIN GÖSTERİLERİ VE KONSERLERİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda bugün Benjamin Britten'ın "The Turn of the Screw" operasını, 9 Nisan'da Opera Studio İstanbul Projesi kapsamında "İki Yüzyıla Yayılan Opera İkonları, Giuseppe Verdi ve Giacomo Puccini" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ayrıca 9 Nisan'da "Carmina Burana", 11 Nisan'da "Edusa" operaları AKM'de izlenebilecek.

Şarkıları hafızalara kazınan usta sanatçı Erol Evgin, bugün Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelecek.

Hayko Cepkin ve Pelin Akil'in başrolde olduğu "Jekyll & Hyde" müzikali, Türkiye turnesi dolayısıyla 12 Nisan'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle bir araya gelecek.

Red Bull'un dünyaca ünlü müzik formatı Red Bull SoundClash, 10 Nisan'da Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Gecede, Hadise ve Murat Boz, iki ayrı sahnede müzikal bir düelloya imza atacak. Ayrıca Motive, Baran Mengüç, Poizi ve M Lisa da performanslarıyla "Wildcard" roundunda sahneye eşlik edecek.

DÜZENLENECEK AKM ETKİNLİKLERİ

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu bugün "Dostane" konserinde, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu yarın "Rumeli'den Balkanlara Ortak Mirasın Ezgileri” başlıklı konserde AKM'de müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, 10 Nisan'da İtalyan şef Alfonso Scarano yönetiminde AKM'de gerçekleşecek. Gecede Slovenyalı klarnet sanatçısı Darko Brlek solist olarak yer alacak.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, AKM'de 11 Nisan'da gerçekleşecek "3 Maskeli Hikaye: Brahms, Respighi, Korngold" konseriyle devam edecek.

AKM Pazar Resitallerine konuk olan sanatçı Mehveş Emeç, 12 Nisan'da piyano resitali verecek.

SERGİLER VE DİĞER ETKİNLİKLER

Emel Cankat'ın 1970'lerden 2000'lere uzanan sanat üretimini bir araya getiren retrospektif sergisi "Geçişler", 9-19 Nisan'da AKM'de açık olacak.

Salt Beyoğlu'nun giriş katını bir üretim alanına dönüştüren "Çerçöp" programı, 12 Nisan'a dek devam edecek. Program etkinlikleri, mimar ve tasarımcı Aslı Çiçek'in 11 Nisan'da, 19.00'da gerçekleştireceği konuşmayla sona erecek.

YUNT'ta devam eden "VarYok: Halı Altı" sergisi kapsamında 11 Nisan'da küratörler ve sergi sanatçılarının katılımıyla özel bir sergi turu düzenlenecek. Küratörler Merve Elveren ve Meriç Öner serginin kavramsal çerçevesini aktarırken, sanatçı Metehan Özcan da kendi çalışmaları ve araştırma süreci üzerine detayları paylaşacak.

Borusan Contemporary, bu ay yetişkinler için doğa, sanat ve müziği buluşturan özgün bir deneyim sunuyor. Kuş Kolektifi yürütücülüğünde 12 ve 19 Nisan'da düzenlenecek "Kuş Gözlemi ve Dijital Müzik Üretimi" başlıklı atölyede katılımcılar, Perili Köşk ve çevresinde yapacakları kuş gözleminin ardından, "Dönüşen Yeryüzü" sergisi üzerinden ekolojik değişimi tartışacak ve kuş seslerini kullanarak kolektif bir dijital müzik eseri üretebilecek.

Gazze'de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kılmayı amaçlayan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi'ndeki Kalyon Kültür Zone'da 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Osmanlı Posta Tarihi Araştırma Derneği tarafından düzenlenen "Osmanlı Posta Tarihi" sergisi, Beyoğlu tarihi PTT binasında 16 Nisan'a kadar görülebilecek.

"Maya: İlhami Atalay Atölyesi Öğrencileri Grup Sergisi", Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sanatının duayen isimlerinden 90 yaşındaki İzzet Keribar'ın "Prag ve Bohemya-Tarihten Yansıyan Işık" sergisi, Galeri Işık Teşvikiye'de nisan sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından hazırlanan "Hattat Mustafa Rakım Efendi Yazı Kalıpları" sergisi, Süleymaniye Külliyesi Sıbyan Mektebi'nde 25 Nisan'a kadar gezilebilir.

Koleksiyoner Mehmet Çebi'nin derlediği, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan nadir cep saatleri koleksiyonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilir.

BU HAFTANIN FESTİVALLERİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Festivalin seçkisinde 127 uzun metraj ve 13 kısa film yer alıyor.

Zorlu PSM, bu hafta müzik, yaratıcılık ve teknolojinin uluslararası buluşma noktalarından biri olan Sonar Istanbul'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. "Sonar Istanbul 2026", 10 -11 Nisan'da Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek 10. yıl edisyonuyla müzikseverleri ağırlayacak.