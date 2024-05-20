ÇYDD, Büyükada'da Aylin Ayla Yurdakurban Çağdaş Etkinlik Merkezi'nin açılışını yaptı

ÇYDD, Büyükada’da yaşayan çocukların gelişimine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla yapımına başladığı Aylin Ayla Yurdakurban Çağdaş Etkinlik Merkezi’nin açılışı yapıldı.

ANKA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:33
ÇYDD, Büyükada'da Aylin Ayla Yurdakurban Çağdaş Etkinlik Merkezi'nin açılışını yaptı
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Şubat 2022’de Aylin Ayla Yurdakurban tarafından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlanan ve Büyükadalı çocukların kullanımına sunularak etkinlik merkezine dönüştürülen binada yaklaşık 3 aydır atölye çalışmaları devam ediyordu. ÇYDD’nin açtığı 33. Çağdaş Etkinlik Merkezi olan Aylin Ayla Yurdakurban Çağdaş Etkinlik Merkezi'nin resmi açılış töreni ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapıldı.

Büyük bir katılıma sahne olan açılış törenine ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, ÇYDD üyeleri, gönüllüleri, öğrencileri ile birlikte Büyükadalı yurttaşlar ve çocukları katıldı.

ÇYDD Genel Merkezi tarafından inşa edilen ve ÇYDD Pendik ile Kartal Şubeleri’nin yürütücülüğünü gerçekleştireceği Çağdaş Etkinlik Merkezi’nde yaratıcı okuma yazma, Türkçe, matematik, satranç, kodlamaca, fotoğrafçılık, güzel okuma yazma, felsefe söyleşileri, yaşam fen bilgisi, resim, tiyatro, yabancı dil olmak üzere 12 alanda Büyükadalı çocuklarla etkinlikler düzenlenerek, gelişimlerine katkı sağlamak hedefleniyor. 

Büyükadalı eğitmenlerin gönüllü olarak çalışmalarda bulunacağı Aylin Ayla Yurdakurban Çağdaş Etkinlik Merkezi’nin yeni dönemi ise ekim ayı itibarıyla başlayacak. Merkezde yaklaşık olarak 90 çocuğun atölyelerden faydalanması planlanıyor.

 


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