İstanbul, bu hafta zengin bir kültür sanat programına sahne olacak

İstanbul, bu hafta kültür ve sanatla dolu bir programa ev sahipliği yaparak, sanatseverlere sergi, konser, tiyatro ve festival gibi birçok seçenek sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 28-31 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Savaş ve Barış", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Uçurtmanın Kuyruğu", Ümraniye Sahnesi'nde "Haramiler", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Sevgili Yelena Sergeyevna" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman" oyunları seyirciyle buluşacak.

Yarın Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi" oyunu iki seans olarak sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatroları, 30-31 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda "Faust" eserini beğeniye sunacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 28-29 Ocak'ta "Fındıkkıran" balesini, 31 Ocak'ta ise "La Traviata" eserini AKM'de sahneye koyacak.

Küçükşeyler Anaokulları'nın 20. yılına özel hazırlanan tiyatro oyunu "Bir Sesin Peşinde", 31 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde prömiyer yapacak. Prömiyerin ardından oyun büyük çaplı bir Türkiye turnesine çıkacak.

AKM ETKİNLİKLERİ

İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Anısına" başlıklı özel bir konserle yarın, sanatçı Volkan Konak'ı anacak. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği ve AKM'de gerçekleştirilecek konserde Ezgi Eyüboğlu ile Mehmet Kılınç solist olarak yer alacak.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, yarın "Saz Solistleri ve Renkleri" konseriyle AKM'de müzikseverlerle buluşacak. Sanat yönetmeni Ferruh Yarkın yönetiminde gerçekleşecek etkinlikte, Türk müziğinin seçkin sazları solist yorumlarıyla ön plana çıkacak.

AKM'de 28 Ocak'ta TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konser verecek. Konserin konuk sanatçısı, Türkiye'nin önde gelen caz vokallerinden Sibel Köse olacak.

Şef Giuseppe Mengoli yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında, 30 Ocak’taki programı AKM'de konser verecek. Orkestraya, piyanoda Cem Babacan solist olarak eşlik edecek.

Keman sanatçısı Ezgi Yürümez ile piyanist Kaan Bıyıkoğlu, 31 Ocak'ta AKM'de Türk Telekom Prime Kahve Konserleri'nde resital verecek.

Sırp piyanist Senka Simonovic, 1 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. AKM Pazar Resitalleri'nde sahne alacak sanatçı, Franz Liszt'e odaklanan özel bir piyano resitali sunacak.

ZORLU PSM'DE KONSERLER VE GÖSTERİLER

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM), "Ata Demirer Gazinosu"nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Zorlu PSM'de yarın "Afife", "Babamın Sesine Uyandım", "Aşk Biter mi?" oyunları, 28 Ocak ve 1 Şubat'ta "Vay! Dedi Baykuş" adlı çocuk oyunu, 28-29 Ocak'ta "İnsanlar Mekanlar Nesneler", 28 Ocak'ta çocuklar için "Kukla Yapalım" atölyesi gerçekleştirilecek.

Kenan Doğulu 28 Ocak'ta, Redd 29 Ocak'ta Zorlu PSM'de konser verecek.

Prime Orkestrası, dünya turnesinin bir parçası olarak 30 Ocak'ta da Turkcell Sahnesi'nde "Hogwarts Sympho Show"u beğeniye sunacak.

Tolga Çevik'in gösterisi "Tolgshow" 31 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrol oynadığı, Miguel de Cervantes'in klasikleşmiş eseri "Don Kişot"tan uyarlanan "Don Quixote" müzikali, 1 Şubat'ta Zorlu PSM'de izlenebilecek.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

"Doğanın ışığı sanatın ruhu ile buluşuyor" mottosuyla hazırlanan "Ateş Böceği" sergisi, 29 Ocak-15 Şubat'ta AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Sergide 32 sanatçının resim, heykel, seramik, grafik, tekstil, cam ve enstalasyon çalışmalarından oluşan kapsamlı bir seçki yer alacak.

Ali Kazma'nın kitap, kütüphane ve yazı kültürünü odağına alan kişisel sergisi "Aklın Manzaraları" sergisi, 1 Şubat, sanatçı Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren "Tüm Renklerin Aryası" başlıklı sergi ise 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de açık kalacak.

Sunucu ve televizyon programcısı Beyazıt Öztürk'ün, "Şey" adlı heykel projesiyle havalimanında unutulan eşyalardan oluşturduğu "Şeyler" sergisi, İGA ART çatısı altında İstanbul Havalimanı'nda nisan ayına kadar ziyarete açık olacak.

Grafiti sanatçısı Turbo ve Mr. Hure'nin eserlerinden oluşan "Double Style" sergisi, Lale Müzesi'nde 22 Şubat'a kadar görülebilecek.

Yapı Kredi Müzesi Nümizmatik ve Gölge Oyunu Tiyatrosu koleksiyonlarından yola çıkılarak hazırlanan "Islık Çalan Hafıza" sergisi Yapı Kredi Müzesi'ndesanatseverleri ağırlıyor.

Hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'ın sanat hayatının 50. yılına ithafen hazırlanan "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi", 25 Şubat'a kadar sanatseverleri bekliyor.

Tezhip sanatçısı Kadriye Bayraktar'ın, "Baktığın Kadar Varsın" başlıklı sergisi, Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 9 Şubat'a kadar görülebilecek.

Karaköy'deki Black Light Gallery'nin ilk sergisi "Gelenek: In Progress", 28 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Galeri Deniz'de atık balık ağlarını sanat eserlerine dönüştüren sanatçı Semra Özümerzifon'un "Ağlı Hikayeler" sergisi, 14 Şubat'a kadar görülebilecek.

"James Cameron Sanatı" sergisi ise usta yönetmenin yaratım süreçlerine dair pek çok detayı, 28 Şubat'a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturacak.