2007 tarihli bir belgeselden kesit olan ve "Nihilist Penguen" olarak anılan sahne, yıllar sonra bambaşka bir bağlamda yeniden gündeme geldi. Peki, Nihilist Penguen olayı nedir, ne anlama geliyor? Nihilist penguenin hikayesi nedir?

NİHİLİST PENGUEN OLAYI NEDİR?

Ünlü yönetmen Werner Herzog’un 2007 yılında çektiği Encounters at the End of the World belgeselindeki kısa bir sahne, yıllar sonra sosyal medyada yeniden keşfedilerek küresel bir tartışmanın merkezine oturdu. Antarktika’da çekilen görüntülerde, Adélie penguenlerinden birinin koloniden ayrılarak ters yöne doğru tek başına yürüdüğü anlar yer alıyor. Söz konusu video, bugün sosyal medya kullanıcıları tarafından “Nihilist Penguen” etiketiyle paylaşılıyor.

Belgeselde, sürüden kopan penguenin yöneldiği rotanın hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğu vurgulanıyor. Ancak sahne, aradan geçen yılların ardından farklı bir anlamla yeniden yorumlandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda penguenin yalnız yürüyüşü; bireysel tükenmişlik, içsel kopuş ve modern insanın anlam arayışıyla ilişkilendirildi. Videonun altına sıklıkla eklenen “But why?” (Ama neden?) ifadesi, bu yeni okumanın sembollerinden biri haline geldi.

Tartışma kültürel alanın dışına da taştı. Akımın yayılmasıyla birlikte Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir penguenle yan yana yürüdüğü yapay zekâ üretimi bir görsel paylaşıldı. Görselde Grönland’ı andıran buzulların yer alması, penguenlerin Güney Yarımküre’de yaşadığı bilgisi hatırlatılarak eleştirilere neden oldu. Özellikle Avrupa’dan gelen tepkilerde, paylaşım coğrafya bilgisi eksikliği üzerinden tartışmaya açıldı.