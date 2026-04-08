İstanbul’da 29 ülkenin müzisyen çocukları buluştu

Avrupa Suzuki Derneği (ESA) tarafından desteklenen ve Türkiye seksiyonu Suzuki Müzik Eğitim Derneği (SMED) tarafından organize edilen programın kapanış töreni ve “Suzuki Gala Konseri”nde önce viyola, gitar, grupları sonra tüm katılımcılar aynı sahnede buluşarak konser verdi. Dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal etkinliğin Onur Konuğu olarak genç müzisyenlerle deneyimlerini paylaştı. Gala konseri öncesinde gerçekleştirilen törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu tarafından plaket sunulan Gürer Aykal; “Artık biz söyleye söyleye bıktık, müziğin beyinde neler yaptığı konusunda. Teknoloji artık her şeyi açık açık gösteriyor. Ne olur çocuklarınızın matematiği zayıf diye ders aldırmayın. Bir müzik aleti çaldırın bakın göreceksiniz matematiği çözecektir. Japonya’da keman diye bir enstrüman yoktu. Fakat bu metottan sonra dünyanın en iyi orkestralarında Japon çalıcılar, kemancılar gördük. Eğitim herşeyin başı sonu. Hele doğru bir müzikle eğitilen insanlar dünyanın en üst düzeyine çıkacaklardır.” diyerek organizasyonu gerçekleştiren öğrencileri Müge Eraydın Yeğin ve Zeynep Erkan ile organizasyona emeği geçenleri kutladı.

ESA Onursal Başkanı Martin Ruttimann ve SMED Başkanı Müge Eraydın Yeğin programın başarıyla gerçekleşmesinde destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Dünya Katılım Bankası’ na ve ev sahipliği yapan AKM yönetimine teşekkür ettiler. Bu konvansiyonun geçmişi hakkında bilgi veren Ruttimann, “Türk meslektaşlarım çıtayı oldukça yükselttiler. Bu etkinliği çok profesyonelce organize ettiler." diyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Afrika’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya uzanan 29 ülkeden Suzuki müzik eğitimi yaklaşımıyla yetişen yaklaşık 1000 çocuk müzisyen, 3-7 Nisan tarihleri arasında AKM’nin 22 farklı salonunda toplam 168 oturumda bir araya geldi. Viyola, çello, flüt, gitar olmak üzere 7 farklı branşta eğitimler, grup çalışmaları ve konserler hayata geçirildi. Katılımcı profili; farklı yaş gruplarından 0 ile 18 arasında değişen öğrenciler 30’a yakın konuk eğitmen ve 100’ün üzerinde gözlemci öğretmenle birlikte eğitim aldılar. Program yalnızca konserlerle sınırlı kalmadı; öğrenciler ESA üyesi uzman müzisyenlerden eğitim aldı, eğitmenlere yönelik pedagojik oturumlar gerçekleştirildi ve aileler Suzuki felsefesine yönelik söyleşilerle sürece dahil oldu.

SUZUKİ FELSEFESİ VE EĞİTİM METODOLOJİSİ HAKKINDA

Müziğin, çocukların yaşamını derinleştiren ve zenginleştiren güçlü bir dil olduğuna yürekten inanan Dr. Shinichi Suzuki tarafından geliştirilen bu yaklaşım, çocukların müzikal gelişimini onların ana dili öğrenme sürecinden ilham alarak şekillendirir. Bugün Suzuki yaklaşımı, dünyanın dört bir yanında güçlü bir eğitim ağına dönüşmüş; 40’tan fazla ülkede 8.000’in üzerinde eğitmen ve 250.000’den fazla öğrenciyle yaşam bulmaktadır. Bu büyük topluluk, müziğin bir yetenekten öte, sevgiyle gelişen evrensel bir dil olduğunun en güzel kanıtıdır.