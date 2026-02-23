İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve sanatla dolu bir programa ev sahipliği yapan İstanbul, bu hafta sanatseverlere sergi, konser, tiyatro ve festival gibi birçok seçenek sunuyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 24-28 Şubat'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Işıltılı Haşerat", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Ölü Canlar", 26-28 Şubat'ta Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Büyük Romulus", 28 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Çarpışma" oyununu sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 25-28 Şubat'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Haramiler", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Ümraniye Sahnesi'nde "Savaş ve Barış", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Lüküs Hayat", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Sevgili Yelena Sergeyevna" ve 28 Şubat'ta Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim" oyununu seyirciyle buluşturacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 25, 26 ve 28 Şubat'ta "Romeo ve Juliet" balesini, 28 Şubat ve 1 Mart'ta ise "Faust" operasını AKM'de sahneleyecek.

Zorlu PSM'de bugün "Toz", yarın "9/8'lik Kıyamet", 25 Şubat'ta "Arşimet Prensibi", 26 Şubat'ta "Estragon Şapkasını Lucky'ninkinin Yerine Giyer ve Lucky'nin Şapkasını Vladimir'e Uzatır" ile "İnsanlar Mekanlar Nesneler ", 27 Şubat'ta "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım", 28 Şubat'ta "Don Quixote (Don Kişot)", 1 Mart'ta ise "Vay! Dedi Baykuş" oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Baba" bugün ve yarın, "Güldür Güldür Show" 25 Şubat'ta, "Bir Aile Provası" 27 Şubat'ta Maximum Uniq'te sahnelenecek. "Windsor'un Şen Kadınları Müzikali"nin prömiyeri 28 Şubat'ta Maximum Uniq'te gerçekleşecek.

ÇEŞİTLİ KONSERLER DÜZENLENECEK

Postnişin M. Fatih Çıtlak ile sanat yönetmeni Yüce Gümüş tarafından hazırlanan, Mevlevi mukabelesi ve sema törenini görsel ve işitsel katmanlarla zenginleştiren "Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi" yarın AKM'de izlenebilecek.

Devlet Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen ve Çiğdem Yarkın'ın sahnede olacağı Ramazan Fasılları kapsamında yarın AKM'de "Hüzzam Faslı" konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

"Nişaburek Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler" konseri 26 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konserde, Osmanlı dönemi klasik müzik geleneğinin seçkin örnekleri seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ramazan Fasılları kapsamında “Kürdilihicazkar Faslı” konseri ile 28 Şubat'ta AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul'un önemli tarihi mekanlarından Şerefiye Sarnıcı da ramazan ayı boyunca özel bir konser programına ev sahipliği yapıyor. Program kapsamında Burak Malçok ve Hasan Kiriş 27 Şubat'ta konser verecek. "Peşrevler ve Saz Semaileri" konseri ise 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

İstanbul'da ebru eğitimi alan Letonyalı sanatçılar ve ebru sanatçısı Özden Aydın'ın eserlerini bir araya getiren "Suya Yazılan" sergisi Bağımsız Sanat Vakfında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Aralarında Mehmed Hulusi Efendi, Hasan Rıza Efendi, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Hamit Aytaç'ın da bulunduğu 40'tan fazla sanatçının 57 eserinin yer aldığı "Ruha Şifa Hüsn-ü Hat" sergisi, Üsküdar'da Mimar Sinan Galerisi'nde ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.

Yıldız Holding'in her yıl ramazan ayına özel geleneksel olarak düzenlediği sergiler kapsamında bu yıl da tezhip, kalem işi ve katı sanatlarının nadide örnekleri sanatseverlerle buluştu. Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda açılan "Sabrın Nakşı" adlı sergide, Dürdane Ünver, Mamure Öz, Semih İrteş, Safiye Morçay ve Sevgi İrteş'in eserlerinin yanı sıra çeşitli koleksiyonlardan da levhalar beğeniye sunuluyor.

Antika halı uzmanı Amir Oskouei'nin koleksiyonundan 17. ve 18. yüzyıl Azerbaycan saray halılarının sergilendiği "Tasavvuf'tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde, 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de açıldı.

90 yaşındaki usta fotoğraf sanatçısı Feruz Ertürer'in "Baktığı Yerde Başka Bir Dünya" adlı sergisi, Bulgur Palas'ta görülebiliyor.

Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi'nin "SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi", 13 Mart'a kadar Fatih'te Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacak.

Sanatçı Semiha Berksoy'un eserlerini bir araya getiren "Tüm Renklerin Aryası" sergisi 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak.

"Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi 5 Nisan'a kadar Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde görülebilecek.

Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, dönemin önemli kültür sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektuplarının zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi 29 Mart'a kadar Casa Botter'da görülebilecek.