İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, bu hafta sanatseverlere sergi, konser, tiyatro ve festival gibi birçok seçenek sunuyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 3-8 Mart'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Callback", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Vanya Dayı", Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Gergedanlar" ve Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Faust" oyunlarını seyircisiyle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 4-7 Mart'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Bir Ziyaret", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Ben Medea Değilim", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "İkinci Perdenin Başı", Ümraniye Sahnesi'nde "Gökkubbe", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Öksüzler" oyunlarını sahneleyecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Bir Ata Krallığım", Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu da İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Lüküs Hayat"ı seyirciyle buluşturacak.

Johann Wolfgang von Goethe'nin eseri "Faust", 6 ve 7 Mart'ta Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından AKM Tiyatro Salonu'nda beğeniye sunulacak.

Bollywood'un büyüleyici dünyasını sahneye taşıyan enerji dolu müzikal "Taj Express", 6 ve 7 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek.

Efsanevi orkestra şefleri Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein'ın rekabet dolu hayat hikayelerini sahneye taşıyan "Devlerin Savaşı", 6 ve 7 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Latife Tekin'in aynı adlı romanından uyarlanan ve kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden anlatan "Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit", 7 Mart'ta iki farklı seansla Maximum Uniq Hall'da sahnelenecek.

Paulo Coelho'nun dünyaca ünlü eserinden uyarlanan "Veronika Ölmek İstiyor" oyunu, bugün ve 6 Mart'ta İstanbul Aydem Sahne'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Türk müziğinin güçlü yorumcusu Aykut Kuşkaya, hazırladığı "Akustik İlahiler" programı kapsamında 7 Mart'ta AKM Çok Amaçlı Salon'da dinleyicileriyle buluşacak.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, İhsan Özer'in bestelediği ve Alvarlı Efe Hazretleri’nin güftelerinden oluşan "Ramazanname (Teravih Usulü Takım)" adlı eseri ilk kez bugün AKM Tiyatro Salonu'nda seslendirecek.

Bahadır Tatlıöz, "Çalıjazz" albümü ve sevilen şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla bugün AKM Çok Amaçlı Salon'da müzikseverlerle buluşacak.

Sedat Anar ve Selahattin Anar, santur ve erbane eşliğinde, mutasavvıf şairlerin eserlerinden oluşan "İlahiler, Deyişler ve Nefesler" konseriyle 5 Mart'ta AKM Çok Amaçlı Salon'da sahne alacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Nicolo Umberto Foron yönetiminde ve Belçikalı solist David Cohen'in katılımıyla düzenlenecek DenizBank Konserleri kapsamında, Elgar ve Haydn'ın eserlerini 6 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seslendirecek.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında genç piyanistler Birce Polat ve Bogatay Köprülü, Bach, Mendelssohn ve Schubert'in solo piyano eserlerinden oluşan seçkiyi 7 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de yorumlayacak.

İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi İcra Heyeti, Karagöz sanatçısı Enis Ergün'ün katılımıyla düzenlenecek "Hayal Nağme (Karagöz Müzikleri)" konserini 4 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirecek.

ÇEŞİTLİ SERGİLER DÜZENLENECEK

Mehmed Hulusi Efendi, Hasan Rıza Efendi, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Hamit Aytaç'ın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla sanatçının 57 eserinin yer aldığı "Ruha Şifa Hüsn-ü Hat" sergisi, Üsküdar'da Mimar Sinan Galerisi'nde ramazan boyunca ziyarete açık olacak.

Antika halı uzmanı Amir Oskouei'nin koleksiyonundan 17. ve 18. yüzyıl Azerbaycan saray halıları, Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan "Tasavvuf'tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri" sergisinde 25 Mart'a kadar görülebilecek.

Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi'nin "SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi", 13 Mart'a kadar Fatih'te Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Semiha Berksoy'un eserlerinin yer aldığı "Tüm Renklerin Aryası" sergisi, 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de 18 Ekim'e kadar açık olacak.

Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, dönemin önemli kültür sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektupların zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi, 29 Mart'a kadar Casa Botter'da görülebilecek.

Usta fotoğraf sanatçısı Feruz Ertürer'in "Baktığı Yerde Başka Bir Dünya" adlı sergisi, Bulgur Palas'ta ziyaret edilebilir.

"Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi, 5 Nisan'a kadar Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde izlenime sunulacak.