İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, bu hafta sergi, konser ve tiyatro oyunlarından oluşan geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 23-28 Mart'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Palyaço Bar", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Muallak", Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Callback" ve Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Gergedanlar" oyunlarını seyircisiyle buluşturacak.

Kurtcebe Turgul'un kaleme aldığı "Bence Katil Öldürdü" 27-29 Mart'ta, Özgür Özgülgün'ün yazıp yönettiği "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" oyunları 27 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 25-28 Mart'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Haramiler", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Ümraniye Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye" ve Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman" oyunlarını sahneleyecek.

Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Köpek Kalbi", Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde ise "Maviydi Bisikletim" oyunları seyirciyle buluşacak.

Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Palamut ZamanBı" ile Kosta Kortidis'in kaleme alarak yönettiği "Bayanlar Baylar Darıo Moreno: Bir Gazino Hikayesi" oyunları bugün, Tim Foley'in yazdığı "Sürüklenmiş" yarın, Florian Zeller'in yazdığı "Baba" 27 Mart'ta, Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı "Satıcının Ölümü" 26 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunulacak.

Evrim Yağbasan'ın yazdığı, Gülhan Kadim'in yönettiği "Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin oyunu", 27 Mart'ta Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek.

DÜZENLENECEK KONSERLER

Genel sanat yönetmenliğini Bahri Güngördü'nün, mehterbaşılığını ise Şükrü Alkan'ın üstlendiği "Bir Milletin Dirilişi: Çanakkale 1915 Mehter Konseri" yarın, Volkan Öktem'in konuk sanatçı olarak katılacağı "TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası" konseri ise 25 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

Ozan Evrim Tunca ve Caroline Tyler, "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri"nde aynı sahneyi paylaşacak. İkili, 28 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de gerçekleşeek "Romantik Çello" konserinde, Sergei Rachmaninov'un Çello ve Piyano Sonatı'ndan seçme eserleri yorumlayacak.

Kontrbas sanatçısı Ozan Musluoğlu yönetiminde gerçekleşecek "Ozan Musluoğlu Quintet" konseri 26 Mart'ta, caz sanatçısı Kerem Görsev'in "Kerem Görsev Trio" konseri ise 27 Mart'ta Zorlu PSM Touche By N Kolay'da yapılacak.

Rap müzisyeni Sagopa Kajmer, 28 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Küratörlüğünü Dr. Gizem Pamukçu'nun üstlendiği ve geleneksel sanatın köklü birikimini bir araya getirmeyi amaçlayan "Lale: Zamansız Akış" sergisi, 30 Mart'a kadar görülebilecek.

Gazze'de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kılmayı amaçlayan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi'ndeki Kalyon Kültür Zone'da 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Cemile Şık ve Yusuf Yıldız tarafından hazırlanan "Minik Kalplere Yolculuk" sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda 29 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Sakıp Sabancı'nın 1970'li yıllarda oluşturmaya başladığı, yıllar içinde yeni ve ödünç alınan eserlerle zenginleşen "Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu", yenilenen seçkisiyle sanatseverlerin ziyaretine açık.

Çanakkale Savaşları'na dair az bilinen kahramanlık hikayeleri ve unutulmuş detayların, özgün koleksiyonlar ve döneme ilişkin canlandırmalarla sunulduğu sergi, Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde görülebiliyor.

Antika halı uzmanı Amir Oskouei'nin koleksiyonundan 17 ve 18. yüzyıl Azerbaycan saray halıları, Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki "Tasavvuf'tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri" sergisi, 25 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

"Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi, 5 Nisan'a kadar Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde görülebilecek.

Türkiye'deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de 18 Ekim'e kadar açık olacak.

Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, dönemin önemli kültür sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektupların zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi, 29 Mart'a kadar Casa Botter'da görülebilecek.