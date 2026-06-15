İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, bu hafta sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından festivallere, birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü eseri "Satıcının Ölümü", Zorlu PSM prodüksiyonu olarak bugün ve yarın Turkcell Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunda Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin rol alıyor.

Usta oyuncu Şener Şen, DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı" oyunu ile yaz turnesi kapsamında yarın Maximum Uniq Hall sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Yann Samuell'in üstlendiği "Cesaretin Var mı Aşka?", 18 Haziran'a kadar AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. Film, çocukluklarından itibaren tuhaf bir oyunla birbirine bağlı kalan Julien ve Sophie'nin yıllar içinde gelişen ilişkisini konu alıyor.

SAHNE ALACAK İSİMLER...

Lucas ve Arthur Jussen kardeşlerden oluşan Jussen Piyano İkilisi, Almanya'nın önemli oda orkestralarından Kammerakademie Potsdam eşliğinde, bugün AKM Tiyatro Salonu'nda konser verecek.

Fransız şarkıcı ZAZ, yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser düzenleyecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), şef Dirk Brosse yönetiminde yarın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek. "Morricone: Sinemanın Sesi" başlıklı konserde, Ennio Morricone'nin "İyi, Kötü ve Çirkin", "Batıda Kan Var", "Misyon" ve "Soysuzlar Çetesi" gibi yapımlar için bestelediği unutulmaz film müziklerinden oluşan bir repertuvar sunulacak.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından hazırlanan "Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi", 17 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Mevlevi mukabelesi ve sema geleneğini dijital sanat uygulamalarıyla bir araya getiren etkinlikte, semanın kültürel ve manevi dünyası görsel ve işitsel unsurlarla sahneye taşınacak.

Platin plak sahibi ABD'li müzisyen Chris Isaak, 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

İstanbul Kafkas Dans Topluluğu, 20 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda "Kafkas Kartalları" gösterisini sahneleyecek. Kafkasya'nın halk dansları ve müziklerinden oluşan gösteride, 70 dansçı ve 15 müzisyenden sahnede olacak.

Denizatı Rock Filarmoni Orkestrası ve Korosu, 19 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. 360 öğrenciden oluşan topluluk, Anadolu rock ezgilerini genç müzisyenlerin yorumuyla sahneye taşıyacak.

New York çıkışlı alternatif müzik grubu Fun Lovin' Criminals, 19 Haziran'da Paribu Art sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Rock, hip-hop, funk ve soul türlerini harmanlayan grup, "Scooby Snacks", "Love Unlimited" ve "King of New York" gibi sevilen parçalarının yanı sıra yeni albümleri "A Matter of Time"dan eserleri de seslendirecek.

İstanbul Modern, Musicandle Concerts iş birliğiyle 17 Haziran'da "Müzede Musicandle" konserine ev sahipliği yapacak. Müzenin terasında gerçekleştirilecek konserde, Ayşe Birde, Aycan Küçüközkan, Özlem Sevil ve Funda Altun'dan oluşan kuartet, Shostakovich, Brahms, Albeniz, Elgar ve Ravel gibi bestecilerin eserlerini seslendirecek. Etkinlikte konuk sanatçılar da performanslarıyla yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı, "Derinden Gelen Sesler" konser serisine ev sahipliği yapıyor. 1600 yıllık tarihi yapının akustik atmosferinde gerçekleşen seride, 19 Haziran'da İstanbul Flüt Topluluğu ve 20 Haziran'da Berceste Quartet sahne alacak.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

İstanbul Modern'de "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası", "Panorama: Hayaller ve Yerler", "Yüzen Adalar" ve "Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergileri ziyaret edilebiliyor.

Pera Müzesi'ndeki koleksiyon sergileri ve çeşitli etkinlikler sanatseverlerin ziyaretine açık.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin "Ulusal Müziğimiz" konser serisi kapsamında hazırlanan "Semiha Berksoy" konseri, yarın Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Cumhuriyet dönemi çok sesli Türk müziğinin öncü isimlerine saygı niteliği taşıyan konserde, Avrupa opera sahnesine çıkan ilk Türk soprano olarak sanat tarihine geçen Semiha Berksoy'un sanatsal mirası anılacak.

Taksim Sanat'ta açılan "Yüzeyin Derinliğinde" sergisi, yoğun ilgi nedeniyle 21 Haziran'a kadar uzatıldı.

Pera Film, 19. İstanbul Belgesel Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında göç, hafıza, aidiyet, kadınların tanıklığı, ekolojik yıkım ve adalet arayışı temalarına odaklanan belgeseller, 21 Haziran'a kadar Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilecek.

Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen "Estetik Hafıza Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" adlı sergi, Nazlı Pektaş küratörlüğünde 17 Haziran'da Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde izleyiciyle buluşacak.

Decollage Art Space'te Betül Sertkaya'nın "The Habits" (Alışkanlıklar) adlı sergisi ziyaret edilebiliyor. SOLO Project açık çağrısı kapsamında belirlenen sanatçının üretimleri, genç sanatçılara alan açan seçki içinde yer alıyor.

FESTİVAL VE DİĞER ETKİNLİKLER

Rus şair Boris Ryzhy'nin yaşamı ve eserlerinden esinlenen "B.R." adlı sahne performansı, 21 ve 22 Haziran'da Paribu Art'ta prömiyer yapacak. Şiir, dans ve müziği bir araya getiren yapım, "20. yüzyılın son şairi" olarak anılan Ryzhy'nin yaşam öyküsünü sahneye taşıyacak.

54. İstanbul Müzik Festivali, "Anın İçinde" temasıyla her performansın tekrar edilemez doğasına odaklanan bir program sunuyor. Festival, 14 farklı mekanda gerçekleştirilen etkinliklerinde Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve CCN/Aterballetto gibi dünyaca ünlü toplulukları ağırlıyor. Programda ayrıca Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies ve Sara Correia gibi uluslararası solistler de yer alıyor.

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde hazırlanan Kültür Hatları Festivali, 20-21 Haziran'da İş Vapur'da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında ses ve dans atölyeleri, söyleşiler, münazaralar, okuma tiyatrosu etkinlikleri ve karaoke buluşmaları düzenlenecek.

AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde de hafta boyunca çocuklara yönelik yaratıcı drama, sanat ve el becerileri atölyeleri düzenlenecek.