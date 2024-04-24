İstanbul Dans Günleri flamenkoyla başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Dans Günleri, flamenko gösterisiyle başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 14:11
İstanbul Dans Günleri flamenkoyla başladı
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İBB Kültür’ün, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında düzenlediği Uluslararası İstanbul Dans Günleri, 22 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında flamenkodan sokak dansına, baleden sirtakiye farklı dans türlerinin önemli temsilcilerini İstanbul’da ağırlıyor.

Festivalin etkinlikleri, Müze Gazhane, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Metrohan, Beyoğlu Sineması, Çubuklu Silolar, Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Tuzla İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. 

Festivalin açılışında İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan; İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Gül Ayşe Eken; İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan; Patricia Guerrero, Etnomüzikolog Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, dans sanatçısı ve akademisyen Dr. Bedirhan Dehmen; bale sanatçısı Erhan Güzel; Shaman Dans Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve koreograf Murat Uygun’un konuşmalarının ardından sahnelediği gösterisiyle Guerrero, salonu dolduran İstanbulluları büyüledi. 

2 Mayıs’a kadar devam edecek Uluslararası İstanbul Dans Günleri kapsamında, dünya çapında dansçıların gösterileri ve dünya danslarının en güzel örnekleri şehrin farklı mekânlarında sahnelenirken atölyeler, söyleşiler ve dans temalı film gösterimleri de ücretsiz olarak yapılacak.


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