Ramazan ayı bitti: Dilber danslarıyla geri dönüyor!

'İnci Taneleri' 2 haftalık aranın ardından ekrana dönüş yapıyor. 18 Nisan’da yayınlanacak yeni bölümde Dilber, pavyonun açılışını yeni bir şarkı ve yeni dansıyla yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 11:02
Ramazan ayı bitti: Dilber danslarıyla geri dönüyor!
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'İnci Taneleri' 2 haftalık aradan sonra ekrana dönüyor. Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstendiği BKM imzalı dizi, 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.

Ramazan ayı boyunca pavyon sahnelerine yer verilmeyen dizide Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği 'Dilber' karakteri, hem yeni şarkısı hem de yeni dansıyla pavyonu yeniden açacak.

Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.


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