İstanbul Düş Sahnesi'nden bir politik tiyatro daha: 'Barış Ellerimizde'

Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:25

Güncelleme: 20.11.2024 - 13:29

"Her hangi bir sorun toplumun gündeminde yer alır da sanatın konusu olmaktan uzak kalabilir mi? Hele ki, bu konu bin yıllardır insanlığın en acılı sorunu olan savaşsa."

Jan Dark’ın Dönüşü adlı oyunları ile geçen yıl kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen İstanbul Düş Sahnesi oyuncuları, bu yıl da Barış Ellerimizde adlı oyunları ile insanlığın bin yıllardır bitmek bilmeyen bir önemli sorununu, 'savaşı' konu alıyor.

Savaş ve barışın iç içe yaşandığı dünya, oyun içinde geçen şu sözlerle ifade ediliyor:

Savaş ne zaman başladı, ne zaman bitti?

Barış ne zaman oldu, ne zaman bitti?

Ne zaman barış, ne zaman savaş?

Barış yaşamaksa.

Bizimkisi yaşamak mı?

Savaş, ölmekse,

Biz her gün ölüyoruz.

Yoksa barış bir yalan, bir düş mü?

KADIKÖY BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Barışa dair bizim de bir sözümüz var diyerek yola çıkan İDS, bu oyun ile; savaş sırasında oluşan travmalarını atlatamamış bir asker ve onun geride kalan eşinin hikayesi üzerinden, çatışmaların ve şiddetin olağanlaştığı, savaşların kaçınılmaz sayıldığı bir dünyaya karşı, şarkılar eşliğinde yeni bir hayata ve barışa çağrı yapıyor.

Çetin Ali Nergis’in yazıp yönettiği 75 dakikalık tek perde müzikli oyunun şarkılarının söz ve besteleri de Sevgican Dalga’ya ait.

İlk kez geçen sezon sahnelenen oyunun yeni sezondaki ilk programı, 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 19.00’da Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.