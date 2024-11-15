İstanbul Tiyatro Festivali, Genco Erkal’ı anıyor

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:31

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:31

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Genco Erkal’ı anmak için özel bir etkinlik düzenliyor. Dostlar Tiyatrosu’nun kurucusu ve tiyatro tarihimizin en köklü figürlerinden biri olan Genco Erkal, 31 Temmuz 2024’te aramızdan ayrıldı. Bu anlamlı buluşma, 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik, İstanbul Tiyatro Festivali’ne katkı sağlayan ve Genco Erkal’ın tiyatro dünyasındaki yerini vurgulayan özel bir anma olarak tasarlandı. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’in yapacağı etkinlikte, Doç. Dr. Ferdi Çetin’in moderatörlüğünde, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Zeynep Oral, Seçkin Selvi, Yiğit Özatalay, Tülay Günal ve Meral Çetinkaya, Erkal’ın sanat hayatını ve mirasını tartışacaklar. Etkinlik, Selçuk Metin’in Vehbi Koç Vakfı Ödül Töreni için hazırladığı kısa belgesel gösterimiyle son bulacak.

GENCO ERKAL HAKKINDA

Genco Erkal, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda tüm yönleriyle bir tiyatro insanıydı. Nâzım Hikmet’ten Bertolt Brecht’e, Aziz Nesin’den Haldun Taner’e kadar geniş bir yelpazede sahneye koyduğu eserlerle Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuş, sanat mücadelesini 65 yıl boyunca sürdürmüştü. İstanbul Tiyatro Festivali’ne, yönetmen ya da oyuncu olarak defalarca katılan Erkal, festivalin temel taşlarından biri haline gelmişti. 1991 yılından itibaren birçok oyunla festivalde yer almış, 2019 yılında ise "Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu’na Saygıyla" başlıklı özel bir bölümle, Dostlar Tiyatrosu’nun 50. yılını kutlamak için retrospektif bir gösteri sunulmuştu.

Etkinlik ücretsiz olup, mekân kapasitesi sınırlıdır. Katılım için rezervasyon gerekmektedir. Detaylı bilgi ve rezervasyon için İstanbul Tiyatro Festivali web sitesi ziyaret edilebilir.