Usta sanatçı Genco Erkal, 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nin etkinliğinde anıldı: ‘Direnenlerin sesiydi’

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

Dostlar Tiyatrosu’nun kurucusu, Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal için ENKA Oditoryumu’nda yapılan etkinliğe gazetemizin yazarları da katıldı. Doç. Dr. Ferdi Çetin’in kolaylaştırıcılığında düzenlenen etkinliğin ilk oturumunda yazarlarımız Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Zeynep Oral ile eleştirmen, yazar, çevirmen Seçkin Selvi, Genco Erkal’ın 65 yıllık sanat mücadelesi ile festivale katkısını dile getirdiler.

Ayşegül Yüksel video ile katılarak Genco Erkal’ın yaşamıyla tiyatrosunun bir bütün olduğunu vurguladı. Ardından Seçkin Selvi, sanatıyla çağına tanık eden büyük bir sanatçı olduğunu söyleyerek Erkal’ın Genç Oyuncular’la başlayan tiyatrodaki yolculuğunu ve Türk tiyatrosuna öncülük eden Dostlar Tiyatrosu’nun 1969’daki kuruluş dönemine kadar olan bölümünü anlattı.

‘BASKI GÖRDÜ, PES ETMEDİ’

Oyuncu, yönetmen, yazar olarak yaşamının son gününe kadar tiyatro sanatından ödün vermeden sürdürdüğü bu dönemi de Zeynep Oral, Alpagut Olayı’ndan Sivas 93’e kadar birçok oyununu hatırlatarak anlattı.

Oral, “İki yazarın Genco Erkal’ın yaşamında ve tiyatrosunda çok önemli rolü oldu. Birçok oyununu oynadığı, diyalektik yöntemi aldığı Bertolt Brecht ve sesi, soluğu olduğu dünyanın her kıtasına taşıdığına tanık olduğum Nâzım Hikmet” diyerek direnenlerin sesi olduğu için çok baskı gördüğünü ama pes etmediğinin altını çizdi. Adının bir tiyatro sahnesine verilmesini, heykelinin dikilmesini istedi.

‘TOPLUMCU SANAT’

Dikmen Gürün ise 1993- 2012 yılları arasında yönettiği festival boyunca yaptıkları “İnsanlarım” ile başlayan, aralarında kadınlar korosuyla Rumeli Hisarı’nda sahneye koyduğu “Nâzım’a Armağan”ın da olduğu keyifli ve eğitici yolculuğu anlattı. Gürün, “Yıllardır izlediği toplumcu sanat politikasından asla ödün vermedi. İrdelediği bu topluma, sisteme dair derin sorunları ve soruları aklın süzgecinden geçirerek taşımıştır sahneye. Genco’nun 65 yıldır sahnede yaptığı ve bizlerle paylaştığı eleştirinin özüdür” dedi.

İkinci oturumda müzisyen Yiğit Özatalay ile yıldız oyuncuları Tülay Günal ve Meral Çetinkaya onunla aynı sahneyi paylaşmanın ne denli kıymetli bir deneyim olduğunu anlattılar.