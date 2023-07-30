İstanbul Festivali Yenikapı’da sürüyor

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

Festivalde, İBB Kültür AŞ’nin 24 yaş ve altı gençlerin etkinliklere ücretsiz katılmalarına imkân sağlayan Koltuk Senin uygulaması da geçerli. Gençler her konserde belirli kontenjan dahilinde etkinliklere ücretsiz giriş sağlıyorlar. Detaylı program için: www.istanbulfestivali.com



