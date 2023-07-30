İstanbul Festivali Yenikapı’da sürüyor
Geçen yıl 1 milyon 140 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Festivali, 6 Ağustos’a kadar devam ediyor. Ünlü “gamer”ların katılacağı e-spor turnuvalarına ev sahipliği yapacak olan; gösteriler, yaratıcı çocuk atölyeleri ve sahne şovlarının yer alacağı İstanbul Festivali, 21 Temmuz’da kapılarını açtı.
Festivalde, İBB Kültür AŞ’nin 24 yaş ve altı gençlerin etkinliklere ücretsiz katılmalarına imkân sağlayan Koltuk Senin uygulaması da geçerli. Gençler her konserde belirli kontenjan dahilinde etkinliklere ücretsiz giriş sağlıyorlar. Detaylı program için: www.istanbulfestivali.com
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