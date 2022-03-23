İstanbul Film Festivali: 41 yıllık rüya

23 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Sinemaseverlerin merakla beklediği yılın o zamanları geldi... İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali 41. kez, 8-19 Nisan tarihleri arasında “41 yıllık bir rüya” sloganıyla izleyiciyle buluşacak. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festival, salgın nedeniyle 2020’de çevrimiçi, geçen yıl ise hem çevrimiçi hem fiziksel yapılmıştı. Bu sene tamamen fiziksel olacak.

Festivalin basın toplantısı dün yapıldı. Festival direktörü Kerem Ayan, söze 9 Mart günü yaşamını yitiren sinema yazarı Murat Özer’i anarak başladı. Ayan, “Murat Özersiz ilk festivalimiz. Anısını, kahkasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Geçen yıl hayatını kaybeden sinemacı Nihan Katipoğlu da anılırken Köprüde Buluşmalar kapsamında adına ödül verileceği açıklandı.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner de yaptığı konuşmada Onat Kutlar’ı andı. Taner konuşmasında, “Baharı da artık sabırsızlıkla beklediğimiz bu yılda, hepimizin sinemanın getireceği bu şenliğe çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek filmler, atölyeler, söyleşilerle bu yıl da nisanda sinemanın İstanbul’da bir şenlik olarak yaşanacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

NOTLAR

- Festivalin 41 yılı boyunca ağırladığı ikonik sahnelerin izlerini taşıyan bir sinema perdesi, tüm şehri gezecek.

- Festivalin açılışını ise Berlin Film Festivali’nde ilk kez gösterilen, En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan “Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı” filmi yapacak.

- Festival filmleri yedi salonda izleyiciyle buluşacak. Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşında ise CineWAM Premium+ City's’de gösterimler olacak. Anadolu yakası’ndaki gösterimlere ise Rexx hâlâ kapalı olduğundan, Kadıköy Sineması’nın yanına yeni açılan Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi eklendi.

- Genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer aldığı Genç Ustalar bölümü ise bu sene yarışmaya dönüşüyor. Ödül 3 bin Avro.

- Festival biletleri 1 Nisan’da satışa çıkacak. Genç Bilet kampanyası kapsamındaki öğrenci biletleri 10 TL. Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) 35 TL, hafta sonu ise tüm seanslar 45 TL.

- Festivalde Ulusal Yarışma’da ödül sayısı 10’a yükseldi.

İstanbul Film Festivali hakkında ayrıntılı bilgi için: film.iksv.org

İŞTE ULUSAL YARIŞMA

Ulusal Yarışma filmleri: “Mukavemet” / Soner Caner, “Geceden Önce” / Ali Kemal Çınar, “Klondike” / Maryna Er Gorbach, “Turna Misali” / İffet Eren Danışman Boz, “Yaban” / Tareq Daoud, “Ela ile Hilmi ve Ali” / Ziya Demirel, “Zuhal” / Nazlı Elif Durlu, “Dört Duvar” / Bahman Ghobadi, “Çilingir Sofrası” / Ali Kemal Güven, “Bana Karanlığını Anlat” / Gizem Kızıl, “Birlikte Öleceğiz” / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu, “Kerr” / Tayfun Pirselimoğlu.