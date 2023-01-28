İstanbul Film Festivali jürileri belirlendi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 04:13

Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner yer alıyor.

Festival programında yer alan Türk yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen ve yapımcı M. Tayfur Aydın, yönetmen Nazlı Elif Durlu, yapımcı ve yönetmen Chadi Zeneddine yer alıyor.