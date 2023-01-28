İstanbul Film Festivali jürileri belirlendi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 42. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alacak ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.
Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner yer alıyor.
Festival programında yer alan Türk yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen ve yapımcı M. Tayfur Aydın, yönetmen Nazlı Elif Durlu, yapımcı ve yönetmen Chadi Zeneddine yer alıyor.
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