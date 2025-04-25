İstanbul gibi sergi: 'Şaşırt Beni İstanbul' Baruthane'de açıldı
Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan’ın yeni solo sergisi “Şaşırt Beni İstanbul”, 24 Nisan Perşembe akşamı Baruthane’de kapılarını açtı. İstanbul’un sürprizlerle dolu ruhundan ilham alan sergide sanatçı, geçmişle geleceği buluşturan özgün sanat eserleri ve onlardan yola çıkarak oluşturduğu dijital versiyonuyla her yaştan insanın ruhuna dokunmayı hedefliyor.
İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla düzenlenen “Şaşırt Beni İstanbul” sergisi, Dr. Seval Özcan’ın İstanbul’un çok katmanlı yapısına ve sürprizlerle dolu atmosferine odaklanan eserlerinden oluşuyor.
Sergide, geleneksel resim teknikleriyle üretilmiş eserlerin yanı sıra, sanatçının kendi çalışmalarını temel alarak oluşturduğu dijital çalışması da yer alıyor. Bu dijital eser, büyük ölçekli ekranlar ve dijital gözlükler aracılığıyla izleyiciyle etkileşime girerek mekânsal ve katılımcı bir sanat deneyimi sunuyor. Klasik ve dijital sanatın bir arada sunulduğu sergide ziyaretçiler, farklı algı düzeylerinden beslenen çok katmanlı bir kurguyla karşılaşıyor.
Sergi, izleyiciyi gündelik hayatın hızından uzaklaştırarak dikkat, farkındalık ve sorgulama gibi kavramlar etrafında düşünmeye davet ediyor. İstanbul’un sürekli dönüşen dokusu, sergide hem görsel hem de kavramsal bir arka plan olarak kullanılıyor.
“Şaşırt Beni İstanbul”, çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerini bir araya getirirken aynı zamanda çağın ruhuna da temas ediyor. Sergi, 29 Haziran'a değin pazartesi hariç her gün Ataköy’de yer alan Baruthane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
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