İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde ücretsiz etkinlikler İstanbullularla buluşacak
İstanbul’un en ikonik noktasından birinde yer alan İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde, 22-25 Eylül tarihlerinde birbirinden keyifli ücretsiz etkinlikler İstanbullularla buluşacak.
İstanbul Kitapçısı’nın şehre yayılan 10 şubesi, kitap satışının yanı sıra İstanbulluları kültür sanat etkinlikleriyle de buluşturan, İstanbul’un ruhunu en güzel yansıtan noktalar olarak hizmet veriyor.
PROGRAM
22 Eylül 2022, Saat: 18.30
Yazda Şiir Buluşmaları: Hilmi Yavuz
Moderatörlüğünü Cenk Gündoğdu’nun yaptığı Yazda Şiir Buluşmaları’na bu hafta Hilmi Yavuz konuk olacak.
23 Eylül 2022, Saat: 18.30
İş Çıkışı Müzik: Tamay Amaç
Cuma akşamını müzikle buluşturan programda bu hafta Tamay Amaç sahnede olacak.
24 Eylül 2022, Saat: 17.00
Okur Yazar Buluşması: Tuna Kiremitçi
Okur Yazar Buluşması’na bu cumartesi sevilen yazar Tuna Kiremitçi konuk olacak, okurlarıyla bir buluşma, dinleti ve imza günü gerçekleştirecek.
25 Eylül 2022, Saat: 17.00
Okur Yazar Buluşması: Metin Akpınar&Zeynep Miraç
Metin Akpınar ve Zeynep Miraç, Okur Yazar Buluşması’nda dinleyicilerle buluşacak; yazarın “Metin Akpınar: Sahneye Adanmış Bir Ömür” kitabı ekseninde keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek.
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