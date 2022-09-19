İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde ücretsiz etkinlikler İstanbullularla buluşacak

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:11

İstanbul Kitapçısı’nın şehre yayılan 10 şubesi, kitap satışının yanı sıra İstanbulluları kültür sanat etkinlikleriyle de buluşturan, İstanbul’un ruhunu en güzel yansıtan noktalar olarak hizmet veriyor.

PROGRAM

22 Eylül 2022, Saat: 18.30

Yazda Şiir Buluşmaları: Hilmi Yavuz

Moderatörlüğünü Cenk Gündoğdu’nun yaptığı Yazda Şiir Buluşmaları’na bu hafta Hilmi Yavuz konuk olacak.

23 Eylül 2022, Saat: 18.30

İş Çıkışı Müzik: Tamay Amaç

Cuma akşamını müzikle buluşturan programda bu hafta Tamay Amaç sahnede olacak.

24 Eylül 2022, Saat: 17.00

Okur Yazar Buluşması: Tuna Kiremitçi

Okur Yazar Buluşması’na bu cumartesi sevilen yazar Tuna Kiremitçi konuk olacak, okurlarıyla bir buluşma, dinleti ve imza günü gerçekleştirecek.

25 Eylül 2022, Saat: 17.00

Okur Yazar Buluşması: Metin Akpınar&Zeynep Miraç

Metin Akpınar ve Zeynep Miraç, Okur Yazar Buluşması’nda dinleyicilerle buluşacak; yazarın “Metin Akpınar: Sahneye Adanmış Bir Ömür” kitabı ekseninde keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek.