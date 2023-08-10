Bursa Valiliği, Nilüfer Müzik Festivali'ni yasak yağmuruna tuttu... Belediyeden iptal kararı!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:53

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:58

Festivaller bir yandan gericiler tarafından hedef gösterilirken, diğer taraftan da resmi makamlarca engellenmeye devam ediyor.

Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından 1-2-3 Eylül tarihlerinde Balat Ormanı'nda gerçekleştirilmesi planan Nilüfer Müzik Festivali iptal edildi.

KAMP VE ALKOL YASAĞI KARARINA TEPKİ!

Nilüfer Belediyesi’nin 2015 yılından bu yana düzenlediği, dünyanın birçok yerinden sanatçıyı ağırlayan ve 300 bini aşkın izleyici kitlesine ulaşan Nilüfer Müzik Festivali’ne Bursa Valiliği tarafından 'kamp' ve 'alkol yasağı' getirildi.

Yasağa tepki gösteren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaşam tarzına müdahale edilmesinin doğru olmadığını, getirilen kısıtlamalara tepki olarak Nilüfer Müzik Festivali’ni iptal etme kararı aldıklarını duyurdu.

“Bugün bizleri üzen ve gelecek adına da kaygı veren bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz” diyen Turgay Erdem, şöyle konuştu:

“2015 yılından bu yana Balat Atatürk Ormanı’nda artık ülke genelinde marka haline gelmiş olan bir müzik festivali düzenliyoruz. Bu yıl da 1-3 Eylül tarihlerinde 7. Nilüfer Müzik Festivali’ni yapacağımızı duyurmuştuk. Ancak Nilüfer Kaymakamlığı kanalıyla bize ulaşan bir engelleme girişimiyle karşı karşıya kaldık. Festivalimize kamp ve alkol yasağı geldi. Hatırlayacaksınız geçen yıl da aynı durumla karşılaşmıştık. Aynı tarihlerde Büyükşehir Belediyesi’nin kamplı bir festivaline izin verilmiş, ancak festivale bir gün kala bize izin verilmemişti. O nedenle bu engellemeye direndik ve geçen yıl festivalimizi kamplı yaptık. Ancak bu yıl yine aynı engelleme girişimiyle karşı karşıyayız.”

"NE DEĞİŞTİ DE ŞİMDİ İZİN VERİLMİYOR?"

Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzer girişimler sonucu festival ve konser iptallerini üzülerek takip ettiklerini söyleyen Başkan Erdem, bu durumu yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Erdem, “Şimdi size sormak istiyorum. Ne değişti? 2015 yılından bu yana hiçbir sorun çıkmadan bu organizasyonu yaptık. Şimdi ne değişti de izin verilmiyor?” dedi.

"SEKTÖRÜNDE MARKA OLMUŞ BİR FESTİVAL"

Nilüfer Müzik Festivali ile uluslararası standartlarda festival kültürünün yaşatıldığını söyleyen Erdem, sektöründe marka olmuş festivalin Bursa’nın tanıtımına ve ekonomisine katkı sağladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu festival Türkiye’de bir kamu kurumu tarafından düzenlenen en büyük festivaldir ve Avrupa Festivaller Birliği 'YOUROPE'a Türkiye’den üye olan tek kamplı festivaldir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde pek çok ödül almış, başka festivallere ilham kaynağı olmuş, örnek alınmış bir festivaldir. Uluslararası düzeyde ses getiren, gençlerin yıl boyunca yolunu gözlediği, en gözde sosyalleşme ve deneyim alanlarından biridir. Biz ne yapıyoruz burada?

Ülkemiz ve dünya sahnelerinin başarılı isimlerini müzikseverlerle buluşturuyoruz. İsteyen kamp alanında çadır kurup konaklayarak konserleri izliyor, atölye çalışmalarına katılıyor, yeni dostluklar ediniyor. Katılan herkes şehir hayatının stresini, ekonomik krizin yorgunluğunu, kısıtlanan özgürlüklerle büyüyen sıkıntılarımızı dışarıda bırakıp, umutla, dostlukla doğanın kucağında müzikle tazeleniyor. Dostluktan yana, müzikten yana, çevreden yana, özgürlükten yana herkesin mutlulukla ayrıldığı bir iş yapıyoruz. Hepsi bu.”

"YAŞAM TARZINA MÜDAHALE VAR"

Nilüfer Müzik Festivali’ne bugüne kadar 42 ülkeden 173 performansın gerçekleştirildiğini, 30 bin çadırlı müzik tutkunu ve 300 bin izleyicinin katıldığını hatırlatan Erdem, alınan her türlü güvenlik önlemleri sayesinde daha önce hiçbir sorun yaşanmadığına dikkat çekerek, “Bu engellemeyi haklı çıkaracak hiçbir şey yok. Ama yaşam tarzına müdahale var, gençlerin soluk alacağı ortamlar birer birer yok ediliyor. Bu zihniyeti protesto ediyoruz” diye konuştu.

Engelleme girişimi nedeniyle 7. Nilüfer Müzik Festivali’ni iptal etme kararı aldıklarını açıklayan Başkan Erdem, “Festivali ‘festival’ yapan niteliklerini ortadan kaldırırsanız, festivali hem içerik açısından hem de ekonomisi açısından yapılamaz bir noktaya getirmiş olursunuz. Ayrıca yaptığımız diğer açık hava konserlerinden bir farkı da kalmaz. Biz, gençleri müzikle buluşturmaya devam edeceğiz elbette” dedi.

ÜCRET İADELERİ YAPILACAK!

Engellemelere karşı gerekli hukuki süreçleri başlatacaklarını vurgulayan Başkan Erdem, bugüne kadar satılan biletlerin ücretlerini iade edeceklerini belirterek, “Ben, gelinen noktadan üzüntü duyuyorum. Hak ve özgürlükler adına kaygı verici bulduğum bu gelişmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala da valiliğin kararına tepkilerini dile getirdi.