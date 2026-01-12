İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda yönetim değişikliği

İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV), yönetimindeki değişikliği duyurdu. İKSV Genel Müdürlüğü görevini 1 Temmuz'dan itibaren Yeşim Gürer Oymak üstlenecek. İKSV Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini ise Görgün Taner üstlenecek.

2006-2018 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Direktörü olarak görev yapan ve 2017 Eylül ayından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak İKSV yönetiminde yer alan Yeşim Gürer Oymak, konuyla ilgili olarak: “Yirmi yıldır gururla parçası olduğum İKSV’de bu önemli görevi üstlenmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Bu görevi devralarak vakfın kültür-sanat alanındaki köklü mirasını geleceğe taşıyacak adımları ekip arkadaşlarımla birlikte atmak için büyük heyecan duyuyorum,” dedi.

YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİ TANER'E

Yeşim Gürer Oymak’ın Genel Müdürlük görevini devralmasıyla birlikte, 2002 yılından bu yana bu görevi yürüten ve 2021 yılından bu yana İKSV Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Görgün Taner de İKSV Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak. Prof. Dr. Teoman Akünal, Zeynep Hamedi ve Görgün Taner’den oluşacak İKSV Yürütme Kurulu, Bülent Eczacıbaşı’nın başkanlığındaki İKSV Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

1983’ten bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı ekibinde yer alan, 1994-2002 yılları arasında İstanbul Caz Festivali direktörlüğünü üstlenen İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, vakıf yönetimindeki yeni dönemle ilgili şunları söyledi: “Uzun yıllardır birlikte çalıştığım değerli ekip arkadaşım Yeşim Gürer Oymak’ın İKSV Genel Müdürü olarak atanmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Sanatın farklı disiplinlerinde engin birikime sahip, kurum içinden yetişen, çalışkan ve vizyoner bir kültür yöneticisinin İKSV’nin bundan sonraki yolculuğuna liderlik edecek olması hepimiz için kıvanç vesilesi.”

YEŞİM GÜRER OYMAK HAKKINDA

Saint Benoît Fransız Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nden mezun olan Yeşim Gürer Oymak, müzikoloji dalında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı.

1996-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görev alan Gürer Oymak, bu dönemde Müzikoloji Bölümü Başkanlığı ve Osmanlı Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OMAR) yönetim kurulu üyeliği görevlerini de üstlendi.

Yeşim Gürer Oymak, İş Sanat Kültür Merkezi’nin Kurucu Direktörü olarak kurumun 2006’ya dek yıla yayılan sanatsal içeriklerini oluşturdu. 2006-2018 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali’nin direktörlüğünü üstlenen Gürer Oymak, 2009-2010 yıllarında Türkiye ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları tarafından Fransa’da gerçekleştirilen “Fransa’da Türkiye Mevsimi” çerçevesinde düzenlenen klasik müzik etkinliklerinin koordinatörlüğünü üstlendi. 2014 yılında Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından “Bene Merito” nişanına ve 2019 yılında Fransa ile Türkiye arasında müzik ve sanat alanlarında işbirliklerinin artırılmasında oynadığı rol nedeniyle Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Şövalyesi (Chevalier des Arts et des Lettres) nişanına layık görüldü.

2017 yılından bu yana İKSV Genel Müdür Yardımcısı olan Yeşim Gürer Oymak, eş zamanlı olarak Leyla Gencer Şan Yarışması eş direktörlüğü görevini de sürdürmektedir.