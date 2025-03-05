İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenleyeceği festival 1 Temmuz’da başlayacak: Cazla buluşma

Yayınlanma: 05.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2025 - 04:04

Bu konserlerin yanı sıra Gece Gezmesi, Caz Vapuru ve Parklarda Caz gibi festivalin gelenekselleşen etkinlikleri de yapılmaya devam edecek. Öte yandan festival kapsamında müzik konusunda önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı söyleşiler ve atölyeler de yapılacak. Kadıköy’de düzenlenen ve bu yıl iki güne yayılan Gece Gezmesi etkinlikleri 16 ve 17 Temmuz’da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi’nde olacak. Festivalin genel satış biletleri 14 Mart’ta başlayacak.

ONUR ÖDÜLLERİ ATEŞ VE ÖZ’E

İstanbul Caz Festivali önceki yıllarda caz dışındaki müzik türlerine alan açıyordu. Ancak bu açılan alanın gitgide cazın ağırlığını azalttığına yönelik eleştiriler de yapılıyordu. Bu eleştiriler yerini bulmuş olacak ki bu yıl programın çok büyük bir kısmında caz türünün ödüllü isimleri ağırlanıyor. Festivalin yaşam boyu başarı ödülü de bu yıl Türkiye caz tarihinin iki önemli ismine, caz müziğinin ustalarından saksofon sanatçısı Yalçın Ateş ve müzik yayıncılığı alanında öncü çalışmalarıyla cazın geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunan İzzet Öz’e sunulacak.

‘GÜÇLÜ PROGRAM’

Festivalin basın toplantısı dün yapıldı. İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, “Genç Caz programımızla genç müzisyenleri izleyicilerle buluşturmaya, Eczacıbaşı Genç Bilet’le daha fazla genç izleyicimizin festivale katılmalarını sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl ayrıca İKSV Genç Sanatçı Fonu kapsamında sanatçılara yönelik bir uluslararası dolaşım fonu başlattık. Böylece genç caz müzisyenlerinin de yurtdışında gerçekleştirilen etkinliklere aktif olarak katılabilmelerine katkı sağlayabile-ceğimizi umuyoruz” dedi. İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer ise şunları söyledi: “Birçoğumuz için yazın habercisi olan İstanbul Caz Festivali, bu yıl da güçlü ve kapsayıcı bir programla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Farklı türleri olduğu kadar güncel cazın önemli isimlerini ve genç yeteneklerini de odağa alan keyifli bir program hazırladık.”

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Chucho Valdés Royal Quartet: 32. İstanbul Caz Festivali’nin açılışını Afro-Küba müziğinin usta ismi, 7 Grammy ödüllü caz ikonu Chucho Valdés yapacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konser 1 Temmuz Salı günü.

Hermanos Gutiérrez: Latin gitarının öncülerinden Hermanos Gutiérrez, Türkiye’deki ilk büyük konserleri için 2 Temmuz günü Harbiye’ye geliyor.

Max Richter: Elektronik müzik ve çağdaş klasik müzik arasında kurduğu köprülerle yeni bir devir açan besteci ve piyanist Max Richter 3 Temmuz’da ilk kez İstanbul’da olacak ve Harbiye’de konsere çıkacak.

Meshell Ndegeocello: Asi ve yenilikçi stiliyle türler arasında gezinerek bir müzik efsanesine dönüşen Grammy ödüllü Meshell Ndegeocello, Türkiye’de ilk konserini 8 Temmuz’da Swissôtel The Bosphorus’ta verecek.

Meltem Ege uzun süredir beklenen yeni albümü “Solitude”un Türkiye prömiyerini 10 Temmuz günü festivalde, Hilton İstanbul Bosphorus’ta yapacak.

Caz Vapuru bir kez daha boğazın serin sularına 13 Temmuz Pazar günü Kabataş'tan açılacak.



