İstanbul Modern 2025'te 750 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kuruluşunun 21. yılında 50 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimlerinde sanatla buluşturan İstanbul Modern, yıl boyunca sergi, sinema ve eğitim programlarıyla 750 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, açılışından bu yana 9 koleksiyon sergisi, 86 süreli sergi, 46 fotoğraf sergisi ve 17 yurt dışı sergisi gerçekleştiren müzede bir milyonun üzerinde çocuk ve genç ücretsiz sanat eğitimlerine katıldı.

MÜZENİN SİNEMASINDA 4 BİN 100 FİLM GÖSTERİLDİ

Farklı disiplinlerden 3 bin 600 etkinliğin düzenlendiği müzenin sinemasında ise 4 bin 100 film gösterimi gerçekleştirildi.

İstanbul Modern, 2025'te yeni heykellerle zenginleştirdiği koleksiyon sergisinin yanı sıra "Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye", "İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu", "Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında" ve "Ali Kazma: Aklın Manzaraları" sergilerine ev sahipliği yaptı.

Yılın son günlerinde sinema ve eğitim programlarının yanı sıra farklı coğrafyalardan video sanatına odaklanan "Uluslararası Sanatçı Filmleri" ile "Bienalsur" da müzede izleyicilerle buluştu.

Türkiye'de bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı Ömer Uluç sergisine ev sahipliği yapan İstanbul Modern, "Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisini 12 Aralık'ta tamamladı. Sergi, açıldığı günden itibaren 500 bine yakın kişi tarafından gezildi.

Müze koleksiyonundaki sanatçıların yapıtlarından ilhamla tasarlanan Keşif Alanı, doğa ve geri dönüşüm temalı atölyelerin yer aldığı Eco Art Lab ile bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik odaklı eğitim anlayışıyla gençleri ve yetişkinleri bir araya getiren Stüdyo STEAM, yıl boyunca ücretsiz eğitim programlarına ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE'YE UZANAN EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

İstanbul Modern, 2025 yılı boyunca sanat eğitiminde erken yaşta erişimi ve fırsat eşitliğini destekleyen programlarını sürdürdü. "Okul Öncesi Müzede" programı kapsamında 2-6 yaş grubundaki 2 bini aşkın çocuk ücretsiz eğitimlerle buluştu.

Öte yandan 4-6 yaş grubu çocuklar ve annelerine yönelik hazırlanan Anne Çocuk Sanat Eğitimi Programı ile sanatın birleştirici gücü İstanbul'un farklı ilçelerine taşınırken, "Bir Hayalin İzinde" programı kapsamında lise çağındaki öğrencilere destek verildi.

Müze ayrıca, güzel sanatlar mezunlarına yönelik "Sanat Yolunda" adlı yeni eğitim programını Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van'da atölye çalışmaları ve çevrim içi eğitimlerle hayata geçirdi.

İstanbul Modern'in 2012 yılından bu yana düzenlediği "Müzeler Konuşuyor" söyleşi serisi, 2025'te Hollanda'daki müze direktörlerini İstanbul'a getirdi.

2025'İN MİSAFİR SANATÇISI DİMİTRİS SKYLLAS OLDU

İstanbul Modern Uluslararası Misafir Sanatçı Programı'nın müzenin yeni binasındaki ilk konuğu British Council işbirliğiyle Yunan besteci Dimitris Skyllas oldu. Skyllas, İstanbul için "The Big Other" başlıklı bir beste hazırladı ve dünya prömiyerini müze ziyaretçilerine yaptı.

Açıldığı 2004'ten bu yana ulusal ve uluslararası alanda 47 ödül alan İstanbul Modern, 2025'te prestijli bir ödüle daha layık görüldü.

Avrupa Konseyi himayesinde, müzecilik alanındaki üstün başarıları ödüllendirmek ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) kapsamında İstanbul Modern, Portimao Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü'nün sahibi oldu.

İstanbul Modern, 2009 yılında da EMYA'dan Özel Takdir Ödülü almıştı.