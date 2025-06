İstanbul Müzik Festivali’nde Silvestrov’a Berlin’den Onur Ödülü

Konser öncesinde tanıtım videosu gösterilerek, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a gelemeyen 88 yaşındaki sanatçının ödülünün 2022’den beri yaşamakta olduğu Berlin’de verildiği açıklandı.

İstanbul Müzik Festivali’nin, Wonderfeel Festival, Walden Festival, Off The Beaten Path Festival, Uluslararası Beethoven Festivali ve Odessa Classics ortak siparişi olan eseri, Türkiye’de Gürcü bir ailenin çocuğu olarak doğup, eğitimine başlayan, aldığı pek çok ödülle dünya sahnelerine yükselen keman sanatçısı Veriko Tchumburidze, geçtiğimiz yıl Leonard Bernstein Ödülü’nü alan Rus viyolonselci Anastasia Kobekina ve Silvestrov’un eserinin ortak siparişçilerinden Odessa Classics’in kurucusu ve direktörü Ukraynalı piyanist Alexey Botvinov’dan oluşan üçlü seslendirdi. Rus ve Ukraynalı sanatçıları bir araya getiren konserde S. Rachmaninoff’un “Trio élégiaque No. 1” ve A. Dvořák, “Piyanolu Üçlü No. 4 (Dumky)” eserleri de seslendirildi. Barış çağrısının alkışlarla paylaşıldığı konserde sanatçılar bis parçası olarak Silvestrov’un eserinin son bölümünü tekrar çaldılar.





Veriko Tchumburidze,konser sonrası duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:



“Yedi parçadan oluşan eser aralıksız tek parça gibi çalınıyor. Yani bir nefesle başlayıp, bir nefesle bitiyor. Böyle bir dönemde göçmen bir ailenin çocuğu olarak Berlin’e göçmek zorunda kalan Silvestrov’un kendi anılarından oluşan bu eserin dünya prömiyerini hem de Türkiye’de yapmak benim için çok anlamlıydı. Kullandığı melodileri, elementleri sonuna kadar hissettik. Bu eseri diğer ortak siparişcilerin ülkelerinde de çalacağız. Yani barış konserlerimiz devam edecek.” diyerek bu projeyi gerçekleştiren festivale teşekkür etti.