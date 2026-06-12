İstanbul Müzik Festivali ödül töreni ve Tekfen Filarmoni konseriyle başladı

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı; “1973 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz bu köklü festivali, bu yıl "Ânın İçinde" temasıyla izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Zamanla ve yaşamla derin bir bağ kurmamızı sağlayan klasik müziğin birbirinden nitelikli 22 konserin yanı sıra heyecan verici atölyeler ve söyleşilerle kutlanacağı, üç dünya prömiyerine evsahipliği yapacak.” diyerek destek olan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti. Bülent Eczacıbaşı, Borusan Holding adına Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın’a teşekkür plaketi ve Turgay Erdener’e bu yılın Onur Ödülü’nü sundu. Kerem Tunçer de ödülünü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’ın elinden aldı.

İKSV’nin müzik insanları için çok önemli, öncü bir kuruluş olduğunu belirten Erdener konuşmasında; “Festivalin ilk senesi olan 1973’te öncümüz Ahmet Adnan Saygun’un Köroğlu Operası sahnelendi. Ondan sonra günümüze kadar hiç oynanmadı. Gilgameş daha fena durumdaydı. Fakat DOB’un çabaları sonucunda geçen yıl hem Ankara’da yazılışından 40 yıl sonra Cemal Reşit Rey hocanın Çelebi Operası, hem de İstanbul’da Saygun hocanın Gilgameş Operası’nın dünya prömiyerleri yapıldı. Aynı şekilde Köroğlu’nun da sahnelenmesini istiyorum. Bu bence bir zorunluluk. Çünkü Türkiye’de müzik, kültürün taşıyıcılığını üstlenecek ise, Saygun hocanın çabalarının mutlaka görülmesi ve layiğince seslendirilmesi gerekir.” diyerek ilgililere seslendi. Erdener, müsikseverlerden de Türk bestecilerin notalarının rutin olarak basılması için çaba gösterilmesi taleplerine destek olmalarını istedi.

Gece, festivale yüksek katkıda bulunan Tekfen Vakfı’nın kurucusu olduğu Tekfen Filarmoni Orkestrası konseri ile devam etti. Daimi şefleri Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, ünlü Özbek piyanist Behzod Abduraimov’a Rachmaninoff’un 2. Piyano Konçertosu’nda eşlik etti ve Stravinsky’nin Ateş Kuşu süitini seslendirdi. Başarıyla icra edilen konserde solist Rachmaninoff, sol majör "Prelüd", orkestra Çaykovski, Fındıkkıran balesinden "Trepak" bis parçaları ile de alkışlandılar. Tekfen Filarmoni konseri ile güzel bir başlangıç yapan festival, 13 Haziran akşamı 20.00’da CCN/Aterballetto dans topluluğunun ikinci gün gösterisi ile devam edecek.