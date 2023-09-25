İstanbul Tiyatro Festivali ne zaman? Istanbul Tiyatro Festivali biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:58

Güncelleme: 25.09.2023 - 15:58

İstanbul'un sanat ve kültür sahnesinin en gözde etkinliklerinden biri olan 27. İstanbul Tiyatro Festivali'ne geri sayım başladı... Heyecanla beklenen festivalin bilet satışlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ NE ZAMAN?

İstanbul Tiyatro Festivali 25 Ekim - 25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ'NİN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Biletler 8 Eylül Cuma gününden itibaren satışa çıktı.

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ'NDE KİMLER SAHNE ALACAK?

Festival programında Türkiye’den 11; Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail ve Yunanistan’dan 9 yapım yer alıyor.

25-26 Ekim tarihlerinde "Cafe Müller", 27-28 Ekim'de "Flu Lysistrata", 28 Ekim'de "Büyük Patlama", 30-31 Ekim'de "Geçen Yaz Birdenbire", 1-5 Kasım tarihleri arasında "Büyük Zarifi Apartmanı", 3-4 Kasım'da "Çirkin", 5 Kasım'da "Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı", 7-8 Kasım'da "Düğün", 7-8 Kasım'da "Sen Hamlet Değilsin", 9-10 Kasım'da "Birileri I Velda, Kerim, İpek", 10-11 Kasım'da "Hamiyet", 14-15 Kasım'da "Hofesh Shechter Topluluğu: Çifte Cinayet", 15-16 Kasım'da "Terörizm", 17-18 Kasım'da "Bankta", 17-19 Kasım tarihleri arasında "Baklava Cumhuriyeti", 18-19 Kasım'da "Kabuk", 21-22 Kasım'da "Kız Kardeşler", 23-24 Kasım'da "Usstalık İşi", 25 Kasım'da "İstanbul Mon Amour | Beyoğlu" oyunları sergilenecek.