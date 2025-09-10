‘İstanbul’un Resmi’ ve ‘Yazan-Çizen Latif Demirci’ sergileri Antalya Kültür Sanat’ta

Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Cumhuriyete bir armağan olarak kapılarını sanatseverlere açan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ilk süreli sergisi olan “İstanbul’un Resmi” ile Kibele Sanat Galerisi’nde daha önce sergilenen, Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin eserlerinin yer aldığı “Yazan-Çizen Latif Demirci Sergisi”, Antalya’da ziyarete açıldı.

İş Sanat’ın bu iki sergisi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’na bağlı Antalya Kültür Sanat’ta (AKS)19 Ekim’e kadar gezilebilecek.

ŞİİRİN VE RESMİN ORTAKLIĞI

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan derlenen ve küratörlüğünü sanat tarihçisi, yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği “İstanbul’un Resmi” sergisi, çoğunluğu 20. yüzyıl ortalarına tarihlenen yaklaşık 300 İstanbul peyzajını Tarihi Yarımada’dan başlayarak boğaz kıyıları, Üsküdar, Kız kulesi, Haydarpaşa ve Adalar’a uzanan bir rota eşliğinde Antalyalılara sunuyor. İstanbul’un çiçeklerinin, teknelerinin, sokaklarının, mevsimlerinin; kısacası İstanbul’un ruhunun tablolarla birlikte usta şairlerin alıntılarıyla da yansıtıyor sergi. Yahya Kemal’in, “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul” dizeleriyle başlıyor, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “İstanbul deyince aklıma martı gelir” dizeleriyle devam ediyor...

Sergide Şeref Aktik, İlhami Demirci, Mustafa Nuri Paşa, Naile Akıncı, İbrahim Safi, Zeki Faik İzer, Cevat Dereli, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, İbranim Çallı gibi isimlerin eserleri yer alıyor.

Serginin küratörü Gül İrepoğlu, sergiyi aynı heyecanıyla, edebiyat ve resmin birleştiği coşkunlukla anlatıyor: “İstanbul’un Resmi sergisi bizim için özel bir önem taşıyor. İstanbul’u öyle bir yansıtıyor ki bu sergi, İstanbul’u sevmenin tuvalde yansıması aslında. İstanbul öyle bir şehir ki bin yıllardır her sanatçıya bir şeyler veriyor. İstanbul’u yazmak, İstanbul’u notalara dökmek, İstanbul’u tuvale yansıtmak... Bunların her biri tarih boyunca yapılmış. Biz de bu sergiyi, hem İstanbul’u yansıtmak hem de Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun zenginliğini yansıtmak üzere hazırladık.”

DEMİRCİ’NİN ÇİZGİLERİ

Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin eserlerini, yarattığı çizgi karakterlerin maceraları, yayımladığı kitaplar, farklı çalışmalarıyla, kronolojik ve tematik bir düzen içinde sanatseverlerle buluşturan retrospektif sergi, sanatçının 1974’te başlayan Gırgır döneminden 2022’de yayımlanmış son karikatürüne kadarki zaman dilimini kapsıyor. Küratörlüğünü Latif Demirci’nin kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz’ın üstlendiği sergide, “Canavar Koyun Orhan”, “Muhlis Bey”, “Arap Kadri”, “Yavlum Mithat ve Mirsat”, “Press Bey” gibi unutulmaz kahramanların yer aldığı karikatürlerin yanı sıra Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler ile Hürriyet’te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürlerinden örnekler Antalyalıların beğenisine sunuluyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de sergiler hakkında, “Bugüne kadar toplam 200 bine yakın kişi tarafından ziyaret edilen bu sergilerimizin Antalya’da da hem yerli hem yabancı çok sayıda ziyaretçi ile buluşacağına ve çok ilgi göreceğine eminim. Tüm Antalyalıları AKS’ye, sergilerimizi ziyaret etmeye bekliyoruz. Tarihi Yarımada’dan Adalar’a İstanbul’un güzelliklerini, manzaralarını, sokaklarını farklı ressamların gözünden bambaşka detaylarla Antalya’da görmenin ilgi çekici bir deneyim olacağına; Latif Demirci’nin hafızalarımızda yer etmiş karakterleri ve eğlenceli çizimlerinin de ziyaretçilerin yüzünde tebessümler yaratacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.