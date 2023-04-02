İstanbul’a bir sarnıç daha kazandırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gülhane Parkı içinde 1.500 yıllık unutulan sarnıcı gün yüzüne çıkardı. Bebek Sarnıcı, Cendere Sanat, Haliç Sanat’tan sonra, Gülhane Parkı Sarnıcı da şehrin kültür hazinesine kazandırıldı.
Uzun yıllardır atıl durumda kalan Gülhane Sarnıcı’nda, koruma ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında, karakteristik dokusuyla uyumlu, geri alınabilir özellikte bir yürüyüş platformu yapıya eklendi.
Çağdaş bir aydınlatma
sistemiyle sarnıcın iç
mekânı, söyleşiler, dinletiler
gibi farklı etkinlikler için
hazır hale getirildi.
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