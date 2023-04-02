İstanbul’a bir sarnıç daha kazandırıldı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

Uzun yıllardır atıl durumda kalan Gülhane Sarnıcı’nda, koruma ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında, karakteristik dokusuyla uyumlu, geri alınabilir özellikte bir yürüyüş platformu yapıya eklendi.

Çağdaş bir aydınlatma sistemiyle sarnıcın iç mekânı, söyleşiler, dinletiler gibi farklı etkinlikler için hazır hale getirildi.

