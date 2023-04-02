İstanbul’a bir sarnıç daha kazandırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gülhane Parkı içinde 1.500 yıllık unutulan sarnıcı gün yüzüne çıkardı. Bebek Sarnıcı, Cendere Sanat, Haliç Sanat’tan sonra, Gülhane Parkı Sarnıcı da şehrin kültür hazinesine kazandırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00
İstanbul’a bir sarnıç daha kazandırıldı
Abone Ol google-news

Uzun yıllardır atıl durumda kalan Gülhane Sarnıcı’nda, koruma ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında, karakteristik dokusuyla uyumlu, geri alınabilir özellikte bir yürüyüş platformu yapıya eklendi.

Çağdaş bir aydınlatma sistemiyle sarnıcın iç mekânı, söyleşiler, dinletiler gibi farklı etkinlikler için hazır hale getirildi.


Gülhane Sarnıcı Gülhane Parkı ibb

İlgili Haberler

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında yeni gelişme

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında yeni gelişme
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç polis merkezinde olay yarattı, nezarete atıldı

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç polis merkezinde olay yarattı, nezarete atıldı
Gözaltına alınmıştı: Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınmıştı: Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'ın ifadesi ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler