Gözaltına alınmıştı: Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'ın ifadesi ortaya çıktı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:04

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'a açtığı ve yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasında, mahkeme geçen yıl eylül ayında boşanma kararı verdi. Mahkeme kararı istinafta henüz karara bağlanmadı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, boşanma süreci devam ederken Yağmur Aşık'ın kendisini arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İki ayrı mahkemede yapılan yargılamalara katılmayan Sarnıç hakkında, yakalama kararı çıkartıldı.

Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'e götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 7 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

"3 SANİYELİK GÖRÜŞMEDE TEHDİT VE HAKARET ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen Sarnıç, ilk olarak 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından yargılandığı 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

Sarnıç, "Funda Sadıkahmet benim eski eşim Emre Aşık'ın avukatıdır. Hepsi müştekinin asılsız iddialarından ibarettir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmadım. Ben sadece Funda Sadıkahmet'i eski eşim Emre'nin beni aramasını istediğim için aradım. Emre beni engellediği için Funda'yı aradım. Yaptığımız 3 saniyelik görüşmede, belirtilen tehdit ve hakaretleri söylemem mümkün değildir. Tarafıma iftira atılmaktadır" dedi.

Yine avukat Sadıkahmet'e karşı 'Tehdit' suçundan yargılandığı 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de ifade veren sanık Sarnıç, "Kendisiyle hiçbir şekilde yan yana gelmedim, konuşmadım, muhattap olmadım, bana iftira atıyor. Kendisi eski eşimin avukatı olduğu için, bana husumet besliyor" diye konuştu.

Verdiği ifadelerin ardından her iki mahkemede de sanık Aşık, hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı. Sarnıç 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan da savcılıkta ifade verdikten sonra, hakkındaki diğer dosyalar için farklı adliyelere sevk edildi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesinde, sanık Yağmur Sarnıç'ın müşteki Sadıkahmet'e karşı sarf ettiği sözlere yer verildi.

Sadıkahmet'e "Ben Yağmur Sarnıç. O Emre'ye söyle benimle anlaşsın. Bu dava bitti, çocuklarımı da getirsin, sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Size yarına kadar müddet, siz bilirsiniz" şeklinde sözler söylediği belirtilen iddianamede, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından toplamda 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yağmur Sarnıç, 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.