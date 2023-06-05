İstanbul’a yeni soluk

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 04:35

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Müze Gazhane, restore edilip açıldığı günden bu yana bölgeye büyük bir hareketlilik kattı, can suyu oldu. Şu an gidin bakın, insanların çimlerinde vakit geçirdiği, köpeğini gezdirdiği, bu sırada açılan sergileri görebildiği, konserleri izleyebildiği ve bütün bunları ücretsiz bir biçimde yapabildiği kamusal bir alan haline geldi. Şehir Tiyatroları’na ayrılan ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı sahneleri de cabası. Şimdi de hemen hemen aynı özelliklere sahip, hatta Müze Gazhane gibi AKP’li İBB yönetimi tarafından kaderine terk edilen Yedikule Gazhanesi de Avrupa Yakası’nın kültür, sanat ve kamusal hayatına renk katacak. Tarihi surların arasında yer alan Yedikule Gazhanesi, Kazlıçeşme Marmaray durağına ise 5-10 dakika yürüme mesafesinde.

İLK SERGİ: UZUN YÜRÜYÜŞ

Yedikule Gazhanesi’nde İBB Miras tarafından 2022 yılında tarihi alanda başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının İstanbullulara ilk armağanı “Hangar” yapısı oldu. Evrensel koruma ilke ve teknikleri doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalarla konser, sergi, söyleşi, film gösterimleri, atölyeler gibi güncel etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde yeniden işlev kazanan Hangar yapısı, açılış etkinliği “Uzun Yürüyüş” isimli sergisiyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

‘ÇIKARCILARIN DEĞİL HALKIN’

İBB Başkanı İmamoğlu, Yedikule Gazhanesi’nin açılış töreninde; “Önümüze hangi engelleri koyarsa koysunlar, hangi mahkeme davalarını koyarsa koysunlar, yolumuza kararlı şekilde yürüyeceğiz. Çünkü esas mesele milletin gönlündeki davadır. Ben, o davayı kazanacağım. Diğer davaların bende hiçbir hükmü yok. Kıymeti de yok” dedi. İmamoğlu, “Bu şehir hepimize emanet. Emanete değer veriyoruz. Her ne kadar farklı farklı amaçlara dönük bir kullanım dönemi yaşansa da biz, burayı kişisel menfaatlere ya da bir çıkar heyetine değil, halkın kullanımına açıyoruz. Rekorlar kırıyor Hasanpaşa Gazhane. Burası da rekorlar kıracak. Burası sizi bir araya getirecek” diye konuştu.