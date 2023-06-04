51. İstanbul Müzik Festivali başladı: Yaz, müzikle geldi...

Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 03:00

Festivalin bu yılki Onur Ödülü, Ahmet Adnan Saygun’un son öğrencilerinden, besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu’ya verildi. Her yıl, klasik müzik alanında gelecek vaat eden 30 yaşın altındaki bir müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü ise 25 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam’a sunuldu.

6 YENİ BESTE SİPARİŞİ...

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yaptığı açılış konuşmasında, “İKSV olarak Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü, yaşama ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bir festivalle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yılın zengin programında yer alan eserlerin altısı, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine bestelendi. Güncel kültür-sanat üretimine katkılarımızı sürdürmek, sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri olanaklar sağlamak bizim için büyük önem taşıyor” dedi. Törende Borusan Holding de plaket alırken sanata verdiği kesintisiz desteği sürdüreceğini açıkladı.

‘TÜRK BESTECİLİĞİ ONURLANDIRILDI’

Hasan Uçarsu, Onur Ödülü’nü alırken, “27 yıl öncesine gittim” diyerek İzmir de ilk kez yapılan Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması’nın 1. ve 2’nsinde ödül aldığı, sonrasında değerlendirme kurulunda bulunmaktan onur duyduğu bu yarışmanın çok sayıda genç bestecinin yetişmesini sağladığını hatırlattı. Uçarsu, “Onca yılın birikimimin ödüle değer bulunması, gönüllerde yer bulması insana hoş bir güven duygusu veriyor, sonraki çalışmalarımda da bu güveni duyacağım. Şahsımda Türk besteciliğinin onurlandırıldığını düşünüyorum. Bu gece 22 yıl önce bestelediğim bir müziğimi de sizinle paylaşılıyor olmaktan büyük kıvanç duyuyorum” diye konuştu.

(Bülent Eczacıbaşı ve Hasan Uçarsu)

Törenin ardından başlayan konserde, 2019’dan beri festivalin açılış orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası daimi şefleri Aziz Shokhakimov yönetiminde Hasan Uçarsu’nun orkestra süiti “Portreler” eserini ustalıkla seslendirdi. Orkestra konserin solisti Kanadalı genç piyano yıldızı Jan Lisiecki’ye de Chopin 1. Piyano Konçertosu’nda eşlik etti. Lisiecki parlak yorumuyla büyük alkış aldı.

İŞ SANAT’TA ZİYAFET

Du¨nyanın sayılı çellistleri arasında gösterilen, Fazıl Say ile konserler veren Nicolas Altstaedt, 51. İstanbul Mu¨zik Festivali için bir kez daha Tu¨rkiye’ye geldi. Ünlü çellist dünyanın önemli konser mekânlarında konserler veren seçkin topluluk Mu¨nih Oda Orkestrası’nın hem şefi hem de solistiydi. Altstaedt, İş Bankası sponsorluğunda İş Kuleleri Salonu’nda 2 Haziran akşamı verdiği konserde orkestra eşliğinde C. P. Emanuel Bach ve Vazha Azarashvili’nin çello konçertolarını, Sándor Veress’ın “Transilvanya Dansları” eserlerini seslendirdi. Festival 17 Haziran’a kadar sürecek.