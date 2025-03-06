İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel birçok etkinlik düzenlenecek

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:56

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:56

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Açıldığı günden bugüne ziyaretçi rekoru kıran Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi, Kadınlar Günü'ne özel tüm kadınlara ücretsiz olacak.

Sanatıyla 20. yüzyılın önemli ressamlarından Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan sergiyi Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde iki ayda 75 bin kişi ziyaret etti. Proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman'ın yaptığı sergi, 23 Mart'a kadar görülebilecek.

KADIN YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

Kadınların toplumdaki rolünü ve gücünü kutlamak amacıyla D&R da 8 ve 9 Mart'ta alanında başarılı 6 kadının ilham veren hikayelerini anlatacakları söyleşiler ve kitap imza seremonileri gerçekleştirecek.

"Söz Uçar Hasar Kalır" ile oyuncu Devrim Yakut 8 Mart'ta D&R Kanyon, "Benim Bütün Hayallerim Gerçek Olur" kitabı ile Ayşe Tolga D&R İstinyePark'ta, "Her Gün 1 Adım - Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi" ile Tuğçe Sabaz, blokzincir ve kripto varlıklar üzerine hem teknik hem de kavramsal bilgiler paylaştığı "Blokzincir Teknolojisi ve NFT"Ler kitabı ile Çağla Gül Şenkardeş, Türkiye'nin ilk Robot İstihdam Ajansını kurarak, dijital çalışanlar, otonom mobil robotlar ve kolaboratif robotlar gibi üç farklı robot teknolojisini bir araya getiren Canan Alkın da yine 8 Mart'ta D&R Hilltown'ta okurlarla bir araya gelecek.

Program kapsamında 9 Mart'ta ise D&R Kanyon'da araştırmacı yazar Şehval Görmez bir söyleşi yapacak.

İDSO'DAN KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL KONSER

DenizBank'ın 20 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yarın saat 20.00'de AKM'de konser verecek. Dünya Kadınlar Günü temalı konserde orkestra, başkemancı Jülide Yalçın'a eşlik edecek.

Polonyalı şef Michal Nesterowicz yönetimindeki orkestra, Maurice Ravel, Jules Massenet ve Sergey Rachmaninov eserlerini seslendirecek.

İSTANBUL MODERN SİNEMA'DAN ÖZEL FİLM SEÇKİSİ

İstanbul Modern Sinema, 13 - 27 Mart arasında izleyicileri "Daha Bitmedi" başlıklı özel film programıyla buluşturuyor. Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen mart ayında sunulan bu seçki, farklı dönem ve coğrafyalarda geçen mücadeleleri konu alan 10 filmden oluşuyor.

Oscar'da "En İyi Yabancı Film" seçilen "Hala Buradayım"ın da yer aldığı program, tarihin önemli anlarını ve kadınların özgürlük mücadelesini sinema aracılığıyla gözler önüne seriyor.

Programdaki filmler arasında ayrıca "Hayalim Ülkem", "Korsaj", "Tereddüt Çizgisi", "Ölümsüz", "Köpekler ve İtalyanlar Giremez", "Sınırda", "İmkansız Aşk", "Bir Şehir Katilini Arıyor" ve "Figüranlar" yer alıyor.

ÖZEL ETKİNLİKLER KADINLARI BEKLİYOR

İstanbul Cevahir'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler gerçekleştirecek. Program kapsamında girişimci kadın sohbetleri, konserler ve sürpriz etkinlikler yapılacak.

Yarın ve 8 Mart'ta Trio Kadın Grubu Dinletisi, dünya barista şampiyonu Gülfem Koşpınar ile söyleşi, Ayşegül Kaplan ile influencer deneyimi, tasarımcı ve CEO İrem Sonalp ile kadın girişimciler üzerine sohbet, Dr. Öykü Türkeli ile dijital çağda kadın girişimciler için sosyal medya pazarlaması, Merve Güngör ile kadın girişimciler için bireysel markalaşmanın gücü, insan kaynakları yönetim danışmanı, eğitmen ve yazar Nuran Taşhan ile iş yaşamında başarılı bir performansa ulaşmak için kendimizi tanımak ve Animasyonun Kadınları Derneği (ANIKA) ile kadın girişimciler için animasyon etkinlikleri düzenlenecek.