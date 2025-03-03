Başörtü sahneleriyle gündem olan 'Piyasa' trendlerde ikinci sıraya yükseldi!
Kanal D’nin yeni dizisi 'Piyasa', güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. İlk bölümü YouTube’da 5 milyon izlenmeye ulaşırken, ikinci bölümü trendlerde zirveye yaklaştı.
Kanal D’nin yeni dizisi 'Piyasa' ses getirmeye devam ediyor. Konusu ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümü Youtube’da 5 milyon izlenmeye ulaştı, ikinci bölümü de trendlerde ikinci sıraya yükseldi. Sosyal medyada da çok konuşulan yapımın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.
SOSYAL MEDYA ‘PİYASA’YI KONUŞTU
Hikayesiyle dikkat çeken ‘Piyasa’da Münevver'in sahneleri sosyal medyada cok konuşuldu. Dizide Alp Navruz'un canlandırdığı oyuncu Kenan karakterinin Münevver'le yollarının kesiştiği anlar izleyiciyi ekrana kilitledi.
SİYAH VE BEYAZIN GRİYE DÖNÜŞME HİKAYESİ
Siyah ve beyazın griye dönüşme hikayesini anlatan Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturdu. İlk bölümde annesini kına gecesinde kaybeden Münevver'in ağladığı sahneler izleyici de ağlattı.
Etiketler: #piyasa dizisi
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