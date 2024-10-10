İstanbul’da Hayal Gücünün Sihri: Canlandıranlar Festivali Başlıyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 11:53

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:53

İstanbul, 21-27 Ekim tarihlerinde animasyon sanatının büyülü dünyasına kapılarını açacak olan Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali’ne ev sahipliği yapacak. “Animasyon, sihre en yakın şey!” temasıyla bu yıl izleyicileri hayal gücünün sınırlarını zorlayacak bir yolculuğa davet eden festival, Institut français, Kadıköy Müze Gazhane ve İBB Beyoğlu Sineması’nda, animasyonun büyüsünü sanatseverlerle buluşturacak. Bağımsız animasyona adanmış olan bu özel etkinlikte, izleyiciler 86 kısa film ve 7 uzun metraj filmle hayal dünyalarının kapılarını aralayacak; animasyonun farklı yönlerine ve derinliklerine dair bir dolu programla karşılaşacaklar.





Festivalin yarışma bölümünde, En İyi Film, En İyi İlk Film, En İyi Öğrenci Filmi ve En İyi Türk Filmi ödülleri sahiplerini beklerken, uluslararası jüri üyeleri Finlandiya’dan Åsa Lucander, Türkiye’den Sinem Sakaoğlu ve Almanya’dan Susanna Jerger animasyon sanatına dair göz alıcı birer vizyon sunacaklar. SİYAD jürisi ise sinema tutkusuyla kendi özel ödülünü belirleyecek. Türk yönetmenlerin 21 filmi yarışmada yer alırken, 9 film de yarışma dışı olarak izleyiciyle buluşacak. Festivale damgasını vurması beklenen filmler arasında, Annecy Festivali ödüllü “Sirocco ve Cereyan Krallığı” ile Benoit Chieux, çevre duyarlılığını derinlemesine işleyen “Çakalın 4 Ruhu” ile Aron Gauder, bilim kurgunun gerilimle buluştuğu “Mars Express” ile Jérémie Périn ve feminist bakış açısıyla dikkat çeken “Sultana’nın Rüyası” ile Isabel Herguera gibi öne çıkan yapımlar bulunuyor.





Festivalde, Aardman Stüdyosu’nun yaratıcı ismi Åsa Lucander ve Almanya’nın ilk stop motion uzun metrajlı filmini yöneten Sinem Sakaoğlu, Masterclass programında hayal dünyalarını katılımcılarla paylaşarak onlara ilham verecekler. Fransa’dan gelen özel konuk Emine Şeker ise Blender kullanımı üzerine yapacağı konuşmada yaratıcı süreçlere dair engin bilgisini izleyicilerle buluşturacak. Ayrıca, her yıl animasyon sanatına katkılarıyla onurlandırılan Saygı Kuşağı’nda bu kez, Türkiye’nin ilk çizgi film ustalarından Ateş Benice anılacak; animasyona olan tutkusu ve katkıları hatırlanarak sanata verdiği ruh kutlanacak.





Festivalde animasyon meraklıları için düzenlenen atölyelerde, flip book tasarımından stop motion tekniklerine uzanan pek çok alanda bilgi paylaşımı yapılacak. “Animasyonda Yapay Zeka Kullanımı” başlıklı çalıştayda ise katılımcılar, animasyon sanatının geleceğine dair yepyeni teknolojilerle tanışacak. Institut français’de kurulacak Animasyon Kafe’de, çizim tabletleri ve yaratıcı araçlarla dolu bu özel alan, atölye ve söyleşi etkinliklerine sahne olacak. Genç yetenekler, Ayşe Ünal ve Varol Yaşaroğlu’nun yönetiminde gerçekleşecek portfolyo sunumlarıyla hayallerine profesyonel bir dokunuş katma şansı yakalayacaklar.





Festivalin tanıtım filmi, izleyicileri adeta bir masalın içine çekecek. Özgür Osman Taşkınsoy’un 2D ve Gencer Özdamar’ın 3D animasyonlarıyla bir araya getirdiği bu büyüleyici yapım, animasyonun yaratıcılıkla nasıl harmanlandığını gözler önüne seriyor. Hasan Serdar Arda’nın imzasını taşıyan afiş de grafik sanatıyla dikkat çekiyor.





Canlandıranlar Festivali’nde tüm etkinliklere tek bir biletle katılma imkanı sunuluyor. 400 TL olan tam biletin yanı sıra, öğrenci ve işsizler için indirimli fiyat 200 TL olarak belirlendi. Festival, animasyonun sınırsız evrenini İstanbul’a taşıyarak izleyicilere büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor.