İstanbullular 13 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da olağanüstü bir deneyim yaşadı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Godspeed You! Black Emperor tür olarak deneysel rock ya da post rock diyebileceğimiz müziklerinde yer yer endüstriyel rock coşkusu da veriyordu. Özellikle keman kimi yerde hırçınlaşırken arkada dev ekranda görüntüler de müziğin verdiği duyguya göre değişiyordu.

Topluluk müzikleriyle zaman zaman melankoliye, hiçliğe götürürken ekranda siyah beyaz bir ormanın derinliğinde bir geyik beliriyor ya da gitar riff’leri ve keman coştuğunda anarşik görüntüler ekrana geliyordu. Telsiz gibi müziklere karışan sesler ve görüntülerle, dikkat edildiğinde topluluğun politik itirazcı tarafı da anlaşılıyor.

Godspeed You! Black Emperor, sadece bir konser değil, yüksek enerjili bir isyan deneyimiydi. Son albümleri State’s End ismiyle de ipucu yakalayabileceğiniz gibi tümüyle sistem eleştirisini odağına alan topluluk, çıktığı dönemlerden itibaren lider kültüne karşı bir topluluk olarak tarif ediliyor. Sevgili Cazkolik editörü, müzik tutkunu arkadaşım Feridun Ertaşkan’ın “antigrup” olarak nitelediği Godspeed You! Black Emperor deneysellik ve doğaçlamalar açısından caza da yaklaşıyor ama hissettirdikleri bence tarif edilmez, yaşanır.