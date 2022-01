İstanbullular, valiliğin açıkladığı yasaklarla sanat etkinliklerine ara verdi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı kültür sanat etkinliklerinde de iptallerine neden oldu. Valilik kararıyla bireysel araçla dışarı çıkışların kısıtlanması, AVM’lerin kapatılması ve kar yağışının yolları kapatması nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kültür merkezlerinde dün yapılması gereken tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiği duyruldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yine İBB’nin İstanbul Kitapçısı şubeleri, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi de dün kapalıydı. İBB Şehir Tiyatroları bugün sahnelerindeki tüm oyunların iptal olduğunu açıkladı.

ERTELENEN ETKİNLİKLER

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) bu akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda vereceği “Barok” konseri 3 Şubat Perşembe gününe ertelendi. İDOB’un Atatürk Kültür Merkezi’nde dün vereceği “Bel Canto” konseri de iptal edilmişti.

DasDas’ta 24 ve 25 Ocak’ta sahnelenmesi planlanan Şener Şen’in başrolünde yer aldığı “Zengin Mutfağı” oyunu 12 ve 14 Şubat’a ertelendi.

Zorlu PSM’de dün sahnelenmesi planlanan “Toz” oyunu 23 Mart’a, “Harika Şeyler Listesi” oyunu ise 10 Şubat’a ertelendi.

Dada Salon Kabarett’te bu akşam saat 20.30’da yapılması planlanan “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Şirket” oyunu da iptal edildi.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde bu akşamki 20.30’daki “Baş Belası” oyunu da iptal edildi. Yine Kadıköy’de bulunan Duende Tiyatro’da bu akşamki “Satranç” oyunu sahnelenmeyecek.

Bakırköy Sahne 74’te bu akşamki “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” oyunu iptal edildi.

K! Kültüral Performinis Arts’ta dün sahnelenmesi planlanan “Kutu” oyunu 8 Şubat tarihine ertelendi.

Fringe İstanbul’un 24 Ocak’ta ENKA Oditoryumu’nda yapmayı planladığı “Pythagorean Peas” gösterimi de iptal edildi. Bilet alan izleyicilerin tiyatrolar.com.tr üzerinden bilet iadesi yapabileceği ya da 29 ve 30 Ocak’ta Alan Kadıköy’de yapılacak olan “I Come to You River: Ophelia Fractured” etkinliğine katılmak için biletlerini değiştirebileceği belirtildi.

Profilo Kültür Merkezi’nde dün sahnelenmesi planlanan “Hırsız” oyunu iptal edildi.

Dirimart’ta, Anselm Reyle’nin “Heavy” başlıklı kişisel sergisinin açılışı da hava muhalefeti nedeniyle 28 Ocak Cuma gününe ertelendi.